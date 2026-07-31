Vietnam atrae nuevas inversiones en mercado de M&A con foco en IA y crecimiento sostenible

Hanoi (VNA) - Impulsado por las políticas de desarrollo económico y la aceleración de la transformación digital, el mercado vietnamita de fusiones y adquisiciones (M&A en inglés) registra un cambio en las preferencias de los inversores, que concentran sus recursos en empresas de alta calidad e infraestructura vinculada a la inteligencia artificial (IA).

Según el Informe sobre las Tendencias Globales de Fusiones y Adquisiciones: Perspectivas para Mediados de 2026, elaborado por la prestigiosa firma PwC, el valor total de las operaciones de M&A a nivel mundial podría alcanzar este año unos cuatro billones de dólares, impulsado principalmente por las grandes transacciones y por el flujo de capital destinado a la infraestructura para la IA.

En este contexto, Vietnam sigue siendo considerado un destino atractivo para el capital de M&A. Sin embargo, lo más relevante ya no es el tamaño del mercado, sino el cambio en las preferencias de los inversores.

PwC señala que los inversores prestan cada vez más atención a la calidad de las empresas, su alineación con las estrategias de inversión y su capacidad para generar valor a largo plazo. Las inversiones realizadas en compañías como Imexpharm, Bibica o Thien Long demuestran el atractivo de las marcas y de las empresas vietnamitas que han logrado consolidar su posición en el mercado.

Además de sectores tradicionales como el farmacéutico y el de bienes de consumo, el capital también se está expandiendo hacia áreas como infraestructura, logística, transición energética y manufactura de alta tecnología. Las inversiones en las empresas Pharmacity y Dat Bike reflejan el creciente interés por las tendencias relacionadas con la atención sanitaria, la transformación digital y el desarrollo sostenible.

La orientación de la política económica del Gobierno, junto con la Resolución No. 68-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo del sector privado y la Resolución No. 79-NQ/TW sobre el fortalecimiento de la economía estatal, también están contribuyendo a estimular la inversión procedente del sector privado.

Según Tiong Hooi Ong, subdirector general de PwC Vietnam, en la próxima etapa del mercado vietnamita de M&A, los inversores serán más selectivos y concentrarán su atención en oportunidades vinculadas a tendencias de largo plazo, como el aumento del consumo, la transformación digital, el desarrollo de infraestructura y la sostenibilidad.

Vietnam no solo representa un mercado con un elevado potencial de crecimiento, sino también un entorno donde diversas estrategias de inversión pueden generar valor sostenible, dijo.

Un aspecto especialmente relevante es que la IA no solo está transformando las estrategias empresariales, sino también la forma en que se asigna el capital.

PwC señala que, además de las adquisiciones empresariales tradicionales, los flujos de inversión se están dirigiendo con fuerza hacia centros de datos, servicios de computación en la nube, infraestructura digital y empresas dedicadas al desarrollo de IA.

Asimismo, las modalidades de inversión se están diversificando mediante participaciones minoritarias, empresas conjuntas y alianzas estratégicas, en lugar de limitarse a adquisiciones totales.

En Vietnam, esta tendencia es cada vez más evidente con la puesta en marcha de numerosos proyectos de centros de datos, plataformas de computación en la nube e infraestructura para IA destinados a satisfacer la creciente demanda derivada de la transformación digital.

Según Tiong Hooi Ong, a medida que el capital se oriente cada vez más hacia empresas que aplican IA y hacia la infraestructura que la sustenta, los inversores deberán tomar decisiones estratégicas sobre inversión, cooperación y competencia. En este contexto, la asignación eficiente y disciplinada del capital será tan importante como la capacidad de ejecutar las operaciones.

Además del cambio en las preferencias de los inversores, la evolución de la inversión extranjera también está ampliando el margen de crecimiento para las operaciones de M&A.

Citando estadísticas oficiales, Vu Binh Minh, director de Negocios de Capital y Mercado Monetario del área de Mercados de Capital y Servicios de Valores del banco HSBC Vietnam, informó que la inversión extranjera directa (IED) registrada en Vietnam alcanzó más 34,6 mil millones de dólares durante el primer semestre del año, un aumento interanual del 61%, mientras que el capital efectivamente desembolsado llegó a 13,03 mil millones de dólares, el nivel más alto de los últimos cinco años.

Según Binh Minh, el capital registrado refleja las expectativas, pero el capital efectivamente desembolsado constituye la manifestación más clara de la confianza de los inversores y representa un indicador clave de que Vietnam no solo mantiene un rápido crecimiento, sino que continúa siendo un destino atractivo para la inversión internacional.

Resulta significativo que las aportaciones de capital y las adquisiciones de participaciones por parte de inversores extranjeros hayan aumentado cerca del 90%, lo que evidencia que el proceso de relocalización de las cadenas de suministro hacia Vietnam ha entrado en una fase más profunda: ya no se trata únicamente de construir nuevas instalaciones, sino también de adquirir empresas existentes, ampliar operaciones y aprovechar de inmediato la capacidad productiva disponible.

El representante de HSBC Vietnam considera que esta evolución constituye una señal positiva en varios sentidos. Por un lado, los inversores extranjeros siguen confiando en el potencial de Vietnam a medio y largo plazo pese a la incertidumbre global. Por otro, la estructura de la IED está adquiriendo una mayor profundidad, dejando atrás un modelo basado exclusivamente en la expansión de la capacidad productiva.

Si estos recursos se absorben de manera eficiente, podrían convertirse en un factor decisivo para modernizar la capacidad manufacturera del país y mejorar la calidad de su crecimiento económico en los próximos años, indicó./.