Nueva ley fortalece el control del comercio electrónico en Vietnam

Hanoi (VNA) - A casi un mes de la entrada en vigor de la Ley de Comercio Electrónico, el ecosistema del comercio electrónico en Vietnam -integrado por plataformas digitales, empresas, vendedores, creadores de contenido y afiliados de marketing- avanza hacia un modelo de funcionamiento basado en la responsabilidad, la transparencia y el estricto cumplimiento de la normativa.



Un mercado digital con reglas más claras

Tras años de rápido crecimiento, el comercio electrónico vietnamita inicia una nueva etapa marcada por un mayor orden y disciplina. Mientras que anteriormente la regulación se centraba principalmente en la protección de los consumidores, la nueva legislación establece por primera vez de forma explícita las responsabilidades de todos los actores del ecosistema. Plataformas, empresas, vendedores, creadores de contenido y afiliados de marketing deberán responder por sus actuaciones en el entorno digital.



Con ello queda atrás una etapa en la que vendedores, KOL (líderes de opinión clave), KOC (consumidores líderes de opinión clave) y afiliados promocionaban productos mediante afirmaciones exageradas para estimular las ventas. A partir de ahora, toda la información utilizada con fines comerciales deberá estar respaldada por la documentación legal correspondiente y quienes recomienden un producto asumirán la responsabilidad por el contenido que difundan.



Vo Truong Duy, creador de contenido y afiliado de marketing, explicó que antes de cada transmisión en directo (livestream) los productos son verificados cuidadosamente mediante el cotejo de los certificados de registro, el etiquetado, la información sobre los distribuidores autorizados y el cumplimiento de la Ley de Publicidad.



Asimismo, señaló que expresiones absolutas como "100 % de efectividad" o "curación garantizada" prácticamente han desaparecido de las campañas promocionales. Esta revisión previa de la documentación legal no solo reduce el riesgo de incumplimientos, sino que también fortalece la credibilidad tanto de los creadores de contenido como de las empresas.



Desde el ámbito empresarial, Dang La Huy, responsable de operaciones de comercio electrónico de Cocoon Vietnam, indicó que el cumplimiento de la normativa ya no se limita a la publicación de productos en las plataformas digitales, sino que comienza desde las primeras etapas del proceso productivo, incluyendo el control de calidad, el empaquetado y la descripción comercial.



Tras casi un mes de vigencia de la nueva ley, numerosas empresas aseguran haber adaptado sus procesos comerciales, reforzando la verificación de los vendedores, el control del origen de los productos, la gestión tributaria y la transparencia de la información ofrecida a los consumidores.



Al mismo tiempo, el mercado registra una depuración progresiva de tiendas irregulares y cuentas fraudulentas, lo que contribuye a reducir la circulación de productos falsificados o de imitación y favorece una competencia más equitativa entre las empresas que cumplen la legislación.



Plataformas refuerzan la supervisión

Nguyen Huu Tuan, director del Centro para el Desarrollo del Comercio Electrónico y la Tecnología Digital, señaló que las plataformas han reforzado sus mecanismos de supervisión mediante controles más estrictos sobre las mercancías, la verificación de la identidad de los vendedores, el almacenamiento de los datos de las transacciones y una gestión más transparente de las reclamaciones.



Paralelamente, el Ministerio de Industria y Comercio intensifica las campañas de divulgación para que empresas, plataformas y consumidores conozcan plenamente sus derechos, obligaciones y responsabilidades en las operaciones comerciales digitales.



Por su parte, Nguyen Lam Thanh, representante de TikTok Vietnam, explicó que las plataformas ya están implementando soluciones tecnológicas para verificar millones de cuentas de vendedores conforme al calendario previsto por la Ley de Comercio Electrónico.



Añadió que las responsabilidades de estas empresas van más allá de la autenticación de los comerciantes, ya que también deben supervisar la calidad de los productos, responder oportunamente a las reclamaciones de los consumidores y desarrollar sistemas automatizados capaces de detectar mercancías que incumplan la normativa.



Los primeros indicadores muestran una evolución positiva del mercado. Según un informe de la plataforma Metric, durante el primer semestre de 2026 el comercio electrónico vietnamita registró un crecimiento de entre el 20% y el 22%, mientras que la facturación conjunta de las cuatro principales plataformas superó los 11 mil millones de dólares, un 44% más que en igual período del año anterior.



El estudio destaca además que las tiendas oficiales representan menos del 3% del total de vendedores, pero generan más de un tercio de los ingresos del mercado.



Estos resultados indican que, cuando la legislación define con claridad las responsabilidades de todos los participantes y su aplicación se coordina de manera eficaz, la confianza de los consumidores, la calidad de los productos y la transparencia del mercado se consolidan como los principales pilares para el desarrollo sostenible del comercio electrónico en Vietnam./.