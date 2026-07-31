Empresas neerlandesas valoran las perspectivas de desarrollo de Vietnam

Ámsterdam (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Nguyen Van Thang, presidió un encuentro con representantes de las principales empresas de los Países Bajos, quienes manifestaron su confianza en las perspectivas de desarrollo del país y expresaron su interés por ampliar sus inversiones.



El diálogo, efectuado la víspera, reunió a representantes de organismos gubernamentales, instituciones financieras, asociaciones empresariales y grandes corporaciones neerlandesas de sectores como alta tecnología, semiconductores, logística, transporte marítimo, infraestructura, energía, gestión del agua y desarrollo sostenible.



En su intervención, Nguyen Van Thang destacó el creciente interés de la comunidad empresarial neerlandesa por el mercado vietnamita y subrayó que las relaciones bilaterales atraviesan una etapa de desarrollo sólido y sustancial, especialmente en comercio e inversión.

Representantes de empresas holandesas formulan preguntas durante el evento. (Foto: VNA)





Señaló que los Países Bajos son actualmente el mayor socio comercial de Vietnam dentro de la Unión Europea (UE) y una puerta de entrada clave para los productos vietnamitas al mercado europeo. En los primeros cinco meses de 2026, el comercio bilateral alcanzó más de 6,74 mil millones de dólares, un incremento interanual del 21,9%. Hasta finales de mayo, los Países Bajos mantenían 476 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado superior a los 15 mil millones de dólares, lo que los consolida como el mayor inversor de la UE en el país.



El viccepremier destacó asimismo la presencia y el éxito de empresas neerlandesas como Heineken, Unilever, De Heus y Philips, que mantienen inversiones a largo plazo en Vietnam.



Añadió que, sobre la base de la Asociación Integral establecida en 2019 y de los mecanismos sectoriales de cooperación estratégica, ambos países cuentan con amplio margen para profundizar la colaboración en servicios financieros, logística, puertos marítimos, alta tecnología, gestión del agua, transición ecológica e innovación.



Asimismo, informó que Vietnam continúa perfeccionando su marco institucional, desarrollando infraestructura, impulsando la ciencia, la tecnología, la innovación y la formación de recursos humanos de alta calidad, además de acelerar la construcción y puesta en funcionamiento del Centro Financiero Internacional en Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang.



Durante el encuentro, las empresas neerlandesas valoraron positivamente las reformas institucionales de Vietnam, el desarrollo del Centro Financiero Internacional y las políticas de fomento de la innovación. También manifestaron interés en ampliar la cooperación en finanzas, servicios financieros internacionales, semiconductores, inteligencia artificial, logística, puertos, construcción naval, gestión del agua, transición verde y energías renovables.



Los participantes abordaron además mecanismos de financiación para proyectos de infraestructura y desarrollo sostenible, políticas de atracción de inversiones y formación de recursos humanos cualificados, al tiempo que expresaron el deseo de que Vietnam mantenga un entorno de inversión estable, transparente y predecible. Varias empresas anunciaron planes para ampliar sus inversiones y estudiar nuevos proyectos en el país.



En el coloquio, la viceministra de Finanzas, Nguyen Thi Bich Ngoc, el vicegobernador del Banco Estatal de Vietnam, Pham Tien Dung, y representantes de distintos ministerios respondieron a las inquietudes del sector empresarial sobre el mecanismo de ventanilla única para la inversión, instrumentos de financiación como las finanzas combinadas, la estrategia de desarrollo de la industria de semiconductores y los nuevos incentivos a la inversión.



Nguyen Van Thang reafirmó que Vietnam sigue consolidándose como uno de los destinos de inversión más atractivos de la región y destacó que la captación de inversión extranjera directa durante el primer semestre de 2026 alcanzó su nivel más alto hasta la fecha.



Añadió que el Gobierno continuará perfeccionando las instituciones, aplicando políticas preferenciales y un marco jurídico favorable para atraer proyectos de alta calidad, especialmente en ciencia y tecnología, innovación, transformación digital y finanzas, además de fortalecer el ecosistema de apoyo a los inversores, mejorar la infraestructura, elevar la calidad de los recursos humanos y garantizar un entorno de negocios estable y transparente.



Al cierre del encuentro, los representantes empresariales valoraron positivamente los intercambios mantenidos y afirmaron que estos contribuyeron a reforzar la confianza en el entorno de inversión y en las perspectivas de desarrollo de Vietnam. Asimismo, reiteraron su compromiso de ampliar sus proyectos actuales y explorar nuevas oportunidades de inversión en los sectores prioritarios del país./.