Vietnam redobla esfuerzos para alcanzar la meta exportadora agroforestal de 2026

Hanoi (VNA) - Las exportaciones agrícolas, forestales y acuícolas continúan desempeñando un papel clave en la economía vietnamita, aunque afrontan crecientes barreras comerciales y exigencias administrativas. Superar estos desafíos requerirá una estrecha coordinación entre las autoridades y el sector empresarial para alcanzar la meta de 74 mil millones de dólares en exportaciones durante 2026.



Este fue uno de los principales temas abordados en la conferencia con asociaciones sectoriales sobre el impulso a las exportaciones agroforestales y acuícolas en el segundo semestre de 2026, celebrada la víspera en Ciudad Ho Chi Minh por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.



Según esa cartera, pese a la compleja evolución del contexto internacional, las exportaciones agroforestales y acuícolas alcanzaron cerca de 42,6 mil millones de dólares en los primeros siete meses del año, un 7% más que en igual período de 2025, equivalente al 57,6% del objetivo anual.



Productos como frutas y hortalizas, productos acuícolas, pimienta, madera y sus derivados mantuvieron una evolución favorable. Asimismo, la entrada en funcionamiento, el 1 de julio de 2026, del sistema nacional de trazabilidad de productos agrícolas, forestales y acuícolas ha contribuido a reforzar la transparencia, la calidad y la competitividad de las exportaciones vietnamitas.



No obstante, varios productos estratégicos continúan enfrentando importantes dificultades. Las ventas al exterior de arroz, café, caucho y té disminuyeron debido a la caída de los precios internacionales, mientras que los principales mercados endurecen progresivamente sus exigencias en materia de calidad, trazabilidad, sostenibilidad y reducción de emisiones.



En este contexto, la aplicación del Reglamento de Deforestación de la Unión Europea (EUDR) constituye uno de los principales desafíos para las empresas y toda la cadena de producción.



Durianes para la exportación (Foto: VNA)



El presidente de la Asociación de Alimentos de Vietnam, Do Ha Nam, destacó que Filipinas sigue siendo el principal mercado para el arroz vietnamita, aunque las nuevas políticas de importación aplicadas por ese país están generando dificultades para los exportadores.



En este sentido, propuso que el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente intensifique el diálogo con las autoridades filipinas y apoye la diversificación hacia mercados con mayor potencial, como África.



Asimismo, planteó la necesidad de aplicar una gestión más flexible durante los períodos de cosecha, fortalecer el desarrollo de las zonas de materias primas, consolidar los vínculos entre agricultores y empresas, y proporcionar información oportuna sobre variedades, superficies cultivadas y calendarios agrícolas para mejorar la planificación de las compras.



La asociación también solicitó coordinar con el Banco Estatal de Vietnam el diseño de políticas crediticias que faciliten el acceso al financiamiento para empresas y productores, estudiar mecanismos de pago directo a los agricultores y acelerar los procedimientos de devolución del impuesto al valor agregado (IVA), con el fin de mejorar la liquidez de las compañías exportadoras.



Por su parte, el presidente de la Asociación de Frutas y Hortalizas de Vietnam, Nguyen Thanh Binh, propuso simplificar los procedimientos para la concesión de códigos de áreas de cultivo, acelerar la digitalización de la información, reforzar la difusión de las normas sobre trazabilidad y medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF), fortalecer el control de los insumos agrícolas, resolver con prontitud las cuestiones tributarias pendientes, avanzar en las negociaciones con China para el reconocimiento mutuo de los resultados de ensayos y cuarentena, e incentivar la inversión en infraestructura logística.



Al clausurar la conferencia, el ministro de Agricultura y Medio Ambiente, Trinh Manh Hung, afirmó que su cartera intensificará el seguimiento de la evolución de los mercados internacionales, reforzará los sistemas de previsión y alerta temprana y gestionará las exportaciones con mayor flexibilidad mediante la integración de la información con el sistema nacional de trazabilidad.



Asimismo, aseguró que el Ministerio continuará apoyando a las empresas en ámbitos como el acceso al crédito, la logística, la ampliación de la capacidad de almacenamiento frigorífico, la agilización de los procedimientos aduaneros, la apertura de nuevos mercados y la promoción comercial, prestando especial atención a regiones con elevado potencial de crecimiento, entre ellas la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), Asia Meridional, Oriente Medio, África y América Latina./.