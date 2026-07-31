Vietnam busca modernizar la gobernanza del suelo con la reforma de Ley de Tierras

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Vietnam avanza en la reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de superar los principales obstáculos en la gestión del suelo, fortalecer la seguridad jurídica y establecer un modelo de gobernanza más transparente, eficiente y adaptado a las nuevas necesidades del desarrollo económico.



Durante una conferencia celebrada el 30 de julio en Ciudad Ho Chi Minh para recoger aportaciones al proyecto de reforma de las leyes de Tierras, de Vivienda y la de Negocios Inmobiliarios, especialistas y representantes de organismos públicos coincidieron en la necesidad de sustituir el enfoque tradicional de "administración" por un modelo de "gobernanza" del suelo, en consonancia con las directrices fijadas por el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato.



En la conferencia (Foto: VNA)

Entre las prioridades planteadas figura la creación de un sistema nacional de información sobre tierras integrado e interoperable, capaz de reducir la fragmentación de los datos y agilizar los procedimientos administrativos para ciudadanos y empresas.



Asimismo, los participantes insistieron en que la reforma debe coordinarse con la legislación sobre vivienda, inversión y mercado inmobiliario para eliminar las actuales superposiciones normativas en materia de planificación, uso y valoración del suelo.



El proyecto de ley también busca institucionalizar las nuevas orientaciones del Partido, mantener aquellas disposiciones que han demostrado su eficacia, resolver las dificultades detectadas durante la aplicación de la legislación vigente, ampliar la descentralización administrativa y acelerar la digitalización de la gestión territorial.



Uno de los principales ejes del debate fue la regulación de la recuperación de tierras, las políticas de compensación y el reparto del valor añadido generado por la planificación urbana y las inversiones en infraestructura.



Diversos expertos defendieron la necesidad de establecer un marco jurídico más claro para el desarrollo urbano vinculado al transporte público y para la gestión de los beneficios derivados del incremento del valor del suelo impulsado por la inversión pública.



Desde el ámbito jurídico también se subrayó la importancia de perfeccionar las normas sobre expropiación y reasentamiento para garantizar un equilibrio entre los intereses del Estado, los inversionistas y los ciudadanos.



En este sentido, varias propuestas plantean que las personas cuyos terrenos sean recuperados puedan participar en los beneficios derivados del aumento del valor del suelo tras la urbanización, en lugar de recibir compensaciones calculadas únicamente sobre el valor previo del terreno.



Las autoridades de Ciudad Ho Chi Minh también abogaron por revisar las políticas de compensación aplicables a las empresas que arriendan terrenos al Estado mediante pagos anuales, con el propósito de garantizar un trato equitativo entre todos los usuarios del suelo y reforzar la coherencia del marco jurídico./.