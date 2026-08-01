Más allá del durián: nuevos productos impulsan las exportaciones agrícolas vietnamitas

Hanoi (VNA) - Tras el auge del durián en los mercados internacionales, una nueva generación de productos agrícolas comienza a ganar protagonismo en las exportaciones vietnamitas. La langosta, la tilapia, la pimienta, el banano, el coco y las frutas procesadas se perfilan como los próximos motores de crecimiento, con potencial para convertirse en industrias de miles de millones de dólares.



En el primer semestre de 2026, las exportaciones agrícolas de Vietnam alcanzaron los 36 mil millones de dólares, un aumento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque el crecimiento todavía se sitúa por debajo del objetivo de dos dígitos, varios sectores muestran un dinamismo que anticipa una nueva etapa para el comercio agroalimentario del país.

El sector pesquero fue uno de los pocos que logró crecer a doble dígito durante la primera mitad del año. Las exportaciones sumaron 5,7 mil millones de dólares, un 11,4% más que en el mismo lapso de 2025, gracias, en gran medida, a la capacidad de las empresas vietnamitas para redirigir rápidamente sus ventas hacia China ante la desaceleración del mercado estadounidense. El mercado chino incrementó sus importaciones un 41,7% y concentró una cuarta parte de las exportaciones agrícolas vietnamitas.

Dentro de este escenario, la langosta se consolidó como el producto estrella. Sus exportaciones alcanzaron 585 millones de dólares, un crecimiento interanual del 44,3%, y todo apunta a que este año podría superar por primera vez la barrera de los mil millones de dólares.

Vietnam se ha convertido en el principal proveedor de langosta para China gracias a ventajas como la cercanía geográfica, la rapidez en el transporte de ejemplares vivos y unos costos logísticos competitivos. Al mismo tiempo, las dificultades comerciales y arancelarias que enfrentan proveedores tradicionales como Canadá, Estados Unidos y Australia han reforzado la posición vietnamita en el mercado chino. La Asociación de Exportadores y Productores de Productos del Mar de Vietnam (VASEP) considera que la langosta tiene el potencial de convertirse en una de las ofertas estratégicas de la industria pesquera nacional.

Otra especie que gana terreno es la tilapia, tradicionalmente exportada entera o congelada y que ahora comienza a posicionarse en segmentos de mayor valor añadido. En Japón, el pescado vietnamita ya se utiliza para la elaboración de sushi y sashimi, una evolución que fortalece su imagen y abre nuevas oportunidades comerciales. Durante el primer semestre, las exportaciones de tilapia al mercado japonés crecieron un 54%, impulsadas por el aumento de los productos en filete y de mayor procesamiento.

El buen desempeño también se extendió a otros productos pesqueros. Las exportaciones de calamar y pulpo aumentaron un 18,8%; las de cangrejos y otros crustáceos crecieron un 26,2%; los moluscos con concha avanzaron un 33,1%, mientras que otros moluscos registraron un incremento del 84,4%. Aunque todavía representan un volumen relativamente reducido, estas categorías muestran un importante potencial de expansión.

En el ámbito agrícola, la pimienta, conocida como el "oro negro", continúa consolidando el liderazgo de Vietnam en el mercado mundial. Hasta finales de junio, las exportaciones alcanzaron 946 millones de dólares, un 12% más que un año antes. La creciente demanda internacional, unida a la reducción de la oferta global provocada por los efectos de El Niño, refuerza las perspectivas de que este producto supere por primera vez los 2 mil millones de dólares en exportaciones. Estados Unidos y Alemania, los principales compradores, continúan ofreciendo oportunidades gracias al cumplimiento por parte de Vietnam de los estándares de calidad, seguridad alimentaria y sostenibilidad ambiental.

Preparación de la fruta del dragón para su envasado y exportación. (Foto: VNA)

En el sector hortofrutícola, además del durián, productos como el banano, el coco y la maracuyá con un amplio margen de crecimiento. Vietnam ya figura entre los diez mayores exportadores mundiales de banano, aunque los especialistas consideran que alcanzar el objetivo de mil millones de dólares en ventas al exterior exigirá reorganizar toda la cadena de valor, desde la producción y el suministro de materia prima hasta la conservación, el procesamiento y la comercialización. El desafío, afirman, consiste en generar un mayor valor añadido por cada fruta exportada.



Los expertos coinciden, además, en que el futuro del sector hortofrutícola dependerá menos de la exportación de fruta fresca y más del desarrollo de la industria del procesamiento. El crecimiento de la clase media china y la creciente demanda de alimentos saludables, prácticos y de origen natural abren oportunidades para productos como jugos concentrados, frutas y verduras ultracongeladas, conservas y otras elaboraciones industriales de alto valor agregado, menos expuestas a la estacionalidad.



La evolución de las cifras confirma esta tendencia. En 2025, las exportaciones de frutas y hortalizas procesadas alcanzaron los dos mil millones de dólares, un aumento del 42% respecto al año anterior. Solo en el primer semestre de 2026, este segmento ya acumuló 1,1 mil millones de dólares, con un crecimiento del 38%. El coco procesado lideró las ventas al exterior, seguido por productos como la maracuyá, el mango y la piña, consolidando el procesamiento industrial como uno de los pilares de la estrategia vietnamita para incrementar el valor de sus exportaciones agrícolas./.