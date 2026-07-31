Vietnam reafirma su compromiso con la ASEAN en el 59.º aniversario del bloque

Hanoi (VNA) - Vietnam conmemoró hoy el 59.º aniversario de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) con la tradicional ceremonia de izado de la bandera del bloque, un acto en el que las autoridades reafirmaron el compromiso del país con la integración regional y destacaron el papel de la organización como pilar de la paz, la estabilidad y el desarrollo en el Sudeste Asiático.



La ceremonia, celebrada en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en Hanoi y presidida por el canciller Le Hoai Trung, contó con la participación de embajadores y representantes de los países miembros y socios de la ASEAN, así como de autoridades del Gobierno, de la Asamblea Nacional y de la ciudad de Hanoi.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, pronuncia un discurso en el evento. (Foto: VNA)

En su discurso, Le Hoai Trung señaló que la bandera de la ASEAN representa la identidad compartida, la solidaridad y las aspiraciones comunes de la región. Recordó además que la conmemoración coincide con el 31.º aniversario de la incorporación de Vietnam al bloque y con las celebraciones por el 81.º aniversario de la Revolución de Agosto, reafirmando los valores de independencia, unidad, autosuficiencia y cooperación.



El ministro destacó que, desde su creación en 1967, la ASEAN se ha consolidado como una comunidad de paz y prosperidad, con una economía valorada en 3,9 billones de dólares y cerca de 700 millones de habitantes, fortaleciendo su posición como uno de los mercados más dinámicos e integrados del mundo.



Frente a un contexto internacional cada vez más complejo, Le Hoai Trung defendió que el bloque debe orientar sus esfuerzos hacia tres prioridades: obtener resultados concretos para la ciudadanía, reforzar su capacidad de resiliencia y prepararse para el futuro mediante la innovación, el desarrollo del capital humano y la aplicación responsable de las nuevas tecnologías.



Añadió que la ASEAN debe transformar sus compromisos en beneficios tangibles para la población mediante un comercio más fluido, una mayor conectividad, mejores oportunidades de empleo y servicios públicos de mayor calidad, al tiempo que fortalece su autonomía estratégica y su capacidad para contribuir a la estabilidad regional.

El canciller Le Hoai Trung y los delegados (Foto: VNA)

Con motivo del 31.º aniversario de la adhesión de Vietnam a la ASEAN, Le Hoai Trung reafirmó que el bloque no solo constituye una prioridad estratégica y un pilar central de la política exterior vietnamita, sino también un hogar común y una parte inseparable del proceso de integración internacional del país.



Señaló que, mientras Vietnam avanza hacia una nueva etapa de desarrollo con el objetivo de convertirse en una nación de industria moderna en 2030 y en un país desarrollado de ingresos altos en 2045, el futuro del país está estrechamente vinculado al éxito colectivo de la ASEAN. En este sentido, sostuvo que una ASEAN fuerte generará mayores oportunidades para Vietnam y, a su vez, un Vietnam más fuerte contribuirá de manera más significativa al desarrollo de la comunidad regional.



El ministro reiteró que Vietnam seguirá creciendo junto con la ASEAN y contribuirá a la construcción de una comunidad regional resiliente, innovadora, dinámica y centrada en las personas.



Asimismo, hizo un llamado a los Estados miembros y a los socios del bloque a fortalecer sus alianzas, impulsar la innovación y trabajar de manera conjunta para que la ASEAN continúe siendo un pilar de paz, estabilidad y prosperidad tanto para la región como para el mundo./.