Vietnam y Camboya fortalecen cooperación bilateral

Phnom Penh (VNA) - La visita oficial de la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, a Vietnam, del 27 al 29 de julio, contribuyó a reforzar las relaciones entre ambos países, sustentadas en el lema de “buena vecindad, amistad tradicional, cooperación integral y sostenibilidad a largo plazo”, con el bienestar de las personas como eje del desarrollo.



El corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Phnom Penh informó, citando un comunicado de prensa, que la presidenta Khuon Sudary expresó su satisfacción por los avances constantes de la cooperación bilateral, especialmente en el ámbito comercial.



Destacó que el fortalecimiento de la asociación económica es motivo de orgullo para ambas naciones y reiteró el objetivo compartido de elevar el comercio bilateral hasta los 20 mil millones de dólares en los próximos años.



El comunicado, difundido el 30 de julio, señala que durante la visita ambas partes acordaron impulsar una cooperación práctica y eficaz en diversos ámbitos y a todos los niveles, con especial atención a la conectividad económica, la infraestructura de transporte, el intercambio de experiencias sobre desarrollo basado en la innovación, el comercio y la inversión, la seguridad y la defensa, la lucha contra la delincuencia transnacional, el turismo, la agricultura, la educación, la salud y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes).



El comunicado destacó que la cooperación entre Camboya y Vietnam no solo favorece lel desarrollo de ambos países, sino que también contribuye a la estabilidad, la paz y la prosperidad de la región. Asimismo, resaltó que la visita dejó resultados significativos, especialmente en el fortalecimiento de la confianza política y en el impulso de una cooperación mutuamente beneficiosa para los pueblos de ambas naciones.

El primer ministro Le Minh Hung y la presidenta de la Asamblea Nacional de Camboya, Samdech Khuon Sudary, visitan una exposición fotográfica sobre cooperación bilateral. (Foto: VNA)

En declaraciones a la VNA, el profesor asociado y director del Instituto de Estudios Internacionales y Políticas Públicas (IISPP) de la Universidad Real de Phnom Penh (RUPP), Dr. Neak Chandarith, afirmó que los parlamentos de ambos países desempeñan un papel fundamental en la armonización de los marcos jurídicos y en la supervisión de la aplicación de los acuerdos bilaterales, lo que facilita el desarrollo socioeconómico.



Añadió que la visita contribuirá a acelerar los planes de cooperación ya existentes, especialmente en sectores con un alto potencial de crecimiento.



A su juicio, la conectividad económica y el desarrollo de infraestructuras deben seguir siendo prioridades, junto con mayores esfuerzos para ampliar el comercio transfronterizo, modernizar los pasos fronterizos y fortalecer las cadenas regionales de suministro con el fin de alcanzar la meta comercial fijada por ambos países.



El académico camboyano también señaló que la cooperación en seguridad y defensa constituye uno de los pilares de las relaciones bilaterales. En este sentido, destacó la importancia de mantener una frontera común pacífica y estable, así como de preservar la amistad tradicional que une a Camboya y Vietnam.



Asimismo, identificó la cooperación en economía digital y ciberseguridad como una de las nuevas prioridades. Explicó que, a medida que Camboya avanza en la implementación de su Estrategia Pentagonal y en la modernización de la administración pública, resulta cada vez más importante estrechar la colaboración para combatir el cibercrimen, el fraude transfronterizo y proteger la infraestructura que sustenta el comercio digital, en beneficio de la seguridad compartida en la frontera.



Neak Chandarith también destacó la importancia de ampliar los intercambios académicos y el desarrollo del capital humano. A su juicio, una cooperación más estrecha entre las universidades, especialmente en áreas como el fortalecimiento de capacidades, las políticas públicas y la investigación conjunta, permitirá formar una nueva generación de líderes con una comprensión más profunda del valor estratégico y de largo plazo de las relaciones entre Camboya y Vietnam./.