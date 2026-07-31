Recuperan restos de más de mil 560 de soldados caídos gracias a campaña nacional

Hanoi (VNA) La campaña nacional de 500 días y noches lanzada en Vietnam para acelerar la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de soldados caídos ha permitido recuperar mil 563 conjuntos de osamentas y localizar nueve fosas comunes, según informó la Oficina del Comité Directivo Nacional encargado de esta iniciativa.



Un informe sobre el avance de la campaña señala que, entre el 24 y el 30 de julio, las agencias y unidades competentes reforzaron las acciones coordinadas de búsqueda y recuperación de restos, recolección de muestras de ADN, identificación forense y desactivación de municiones sin explotar para facilitar las labores sobre el terreno.



Durante ese periodo, el Comité Directivo Nacional siguió orientando a las regiones militares y a las autoridades locales en la verificación de la información aportada por organizaciones y ciudadanos sobre soldados caídos y sus posibles lugares de enterramiento, mientras equipos especializados revisaban la documentación relacionada con las fosas comunes.



Asimismo, el comité pidió a las compañías de telecomunicaciones Viettel, MobiFone y Vinaphone enviar mensajes de texto a sus usuarios para animar a la población a aportar información sobre los soldados caídos y los lugares donde podrían estar enterrados.



Además, el Comité Directivo de la ciudad de Dong Nai recibió instrucciones para trasladar los restos hallados en la comuna de Minh Duc al Instituto Militar de Medicina Forense, donde serán sometidos a pruebas de ADN.



El Ministerio de Defensa Nacional respaldó varias actividades clave, entre ellas el inicio de una operación de recuperación en la comuna de Minh Duc, en la ciudad de Dong Nai; inspecciones y visitas al personal desplegado en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh; y la organización de una ceremonia conmemorativa y de inhumación para 34 soldados caídos en el Cementerio de los Mártires de Vi Xuyen, en la provincia de Tuyen Quang.



Hasta la fecha, la campaña ha recuperado mil 563 conjuntos de restos: 539 en Vietnam, 174 en Laos y 850 en Camboya. Además, se han localizado nueve fosas comunes, cinco de ellas en la provincia de Tuyen Quang y las cuatro restantes en el parque Le Thi Rieng, en Ciudad Ho Chi Minh.



Solo durante la semana evaluada, los equipos de recuperación localizaron 81 conjuntos de restos y descubrieron dos nuevas fosas comunes en el parque Le Thi Rieng.



De forma paralela a las tareas de búsqueda, las autoridades han intensificado la recolección de muestras de ADN en las tumbas de los mártires.



Hasta el momento se han tomado muestras en 88mil 889 tumbas de todo el país. De ellas, 61mil 887 cumplían los requisitos para el muestreo, lo que representa el 69,62% del total, mientras que los 27 mil dos restantes no eran aptas para este procedimiento.



Entre el 24 y el 30 de julio, las autoridades recogieron muestras en 15 mil 73 tumbas, de las cuales 10 mil 621 eran aptas y cuatro mil 452 no cumplían las condiciones necesarias.



En materia de identificación genética, el Departamento Médico Militar, adscrito al Departamento General de Logística y Servicios Técnicos del Ministerio de Defensa Nacional, trabajó junto con el Departamento de Personas con Méritos Revolucionarios del Ministerio del Interior para definir las localidades responsables de recibir y analizar las muestras de ADN.



Actualmente, el Instituto Militar de Medicina Forense almacena y conserva 16 mil 760 muestras procedentes de 16 de las 17 provincias y ciudades participantes en la campaña, ya que Lam Dong aún no ha completado la entrega correspondiente.



El instituto ha logrado extraer ADN de 146 muestras, obteniendo con éxito 31 secuencias de ADN mitocondrial y confirmando la identidad de dos soldados caídos.



También se registran avances en la retirada de minas y otros artefactos explosivos sin detonar, una tarea fundamental para facilitar las operaciones de recuperación. Hasta ahora se han despejado 10 mil 225 hectáreas de las 22 mil 725 previstas, lo que equivale al 45% del objetivo establecido.



En la zona central de Vi Xuyen, en la provincia de Tuyen Quang, ya se han despejado tres mil 875 hectáreas de las cuatro mil 460 programadas, alcanzando el 86,9 % de la superficie prevista.



De cara a la siguiente fase, el Comité Directivo Nacional anunció que reforzará las operaciones de búsqueda y recuperación tanto dentro como fuera del país, con prioridad para los yacimientos ubicados en territorio vietnamita. Además, acelerará la toma de muestras de ADN en tumbas sin identificar situadas en los cementerios de mártires.



El comité también continuará revisando los registros y la información disponible sobre los soldados caídos y sus lugares de enterramiento, especialmente las fosas comunes, antes de remitir los datos verificados a los organismos competentes y a las autoridades locales para su evaluación técnica. Asimismo, garantizará la disponibilidad del equipo y los recursos necesarios para las operaciones de recuperación.



Al mismo tiempo, las autoridades seguirán organizando programas de capacitación sobre técnicas avanzadas de análisis de ADN y prepararán al personal y la infraestructura necesarios para incorporar nuevas tecnologías de identificación genética./.

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