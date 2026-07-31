Sociedad

Festival infantil fortalece la amistad entre Vietnam, Laos y Camboya

El VIII Festival Infantil de los tres países Vietnam-Laos-Camboya 2026, bajo el lema “Un abrazo de amistad”, concluyó anoche con un programa de intercambio cultural y una ceremonia de clausura celebrada en Ciudad Ho Chi Minh, tras tres días de numerosas actividades de intercambio, experiencias y educación.

Actuación artística en la ceremonia de clausura del Festival Infantil de los tres países Vietnam-Laos-Camboya. Foto: VNA
Actuación artística en la ceremonia de clausura del Festival Infantil de los tres países Vietnam-Laos-Camboya. Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - El VIII Festival Infantil de los tres países Vietnam-Laos-Camboya 2026, bajo el lema “Un abrazo de amistad”, concluyó anoche con un programa de intercambio cultural y una ceremonia de clausura celebrada en Ciudad Ho Chi Minh, tras tres días de numerosas actividades de intercambio, experiencias y educación.

En la ceremonia de clausura, Trinh Thi Hien Tran, subsecretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas de Ciudad Ho Chi Minh y presidenta del Consejo de Pioneros de la ciudad, afirmó que la participación en el festival brindó a los niños de Vietnam, Laos y Camboya experiencias memorables, ayudándoles a hacer nuevos amigos y a conocer mejor la historia, la cultura y la gente de cada país. Las sonrisas, el entusiasmo y las amistades forjadas durante el encuentro contribuyeron al éxito del programa.

Expresó su confianza en que las actividades del festival contribuirán a estrechar aún más la amistad entre los niños de los tres países, y manifestó su esperanza de que los pequeños participantes continúen preservando y promoviendo las amistades construidas durante estos días, convirtiéndose en jóvenes embajadores que ayuden a cultivar las relaciones tradicionales de solidaridad y amistad entre los tres países.

En el marco de la ceremonia de clausura, las delegaciones infantiles participaron en un programa de intercambio cultural con numerosas actuaciones artísticas impregnadas de la identidad cultural de Vietnam, Laos y Camboya.

Las melodías folclóricas, las danzas tradicionales, la presentación del saludo Sampeah de Camboya y las actuaciones de canto y baile que exaltaron la amistad entre Vietnam y Laos crearon un ambiente vibrante, contribuyendo a presentar los valores culturales singulares de cada nación y a fortalecer los vínculos entre los jóvenes delegados.

Celebrado del 28 al 30 de julio, los participantes participaron en numerosas actividades de educación sobre las tradiciones, intercambios culturales y artísticos, visitaron la zona histórica de la base revolucionaria de Rung Sac, realizaron un recorrido nocturno en autobús de dos pisos para contemplar Ciudad Ho Chi Minh, disfrutaron del programa artístico “Mo Show”, recorrieron aldeas de oficios tradicionales, el Museo del Chocolate de Vietnam - La Maison du Chocolat y otros destacados destinos culturales y turísticos de la ciudad.

A través de esta serie de actividades, el festival contribuyó a intensificar los intercambios y fortalecer la solidaridad y la amistad entre los niños de Vietnam, Laos y Camboya, al tiempo que promovió la imagen de Ciudad Ho Chi Minh entre los amigos internacionales./.

VNA
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