Gratuidad del transporte impulsa uso del autobús y el metro en Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Un mes después de la entrada en vigor de la política de billetes gratuitos para los autobuses en Ciudad Ho Chi Minh, el número de pasajeros aumentó un 39%, mientras que la Línea 1 del Metro (Ben Thanh - Suoi Tien) registró un incremento cercano al 15% en comparación con el mismo periodo de 2025.



Estos datos fueron presentados durante la conferencia de balance del primer mes de aplicación de la resolución del Consejo Popular de la urbe sobre la gratuidad del transporte público, celebrada hoy por el Departamento municipal de Construcción.



Desde el 1 de julio, la ciudad ofrece viajes gratuitos en 134 rutas de autobús. Según Le Hoan, subdirector del Centro de Gestión del Transporte Público de Ciudad Ho Chi Minh, durante julio de 2026 el sistema prestó cerca de 478 mil servicios y transportó a más de 8,48 millones de pasajeros, lo que supone un incremento del 39% respecto al mismo periodo de 2025.



La demanda creció de forma sostenida semana tras semana, pasando de un aumento del 33% en la primera semana al 45% en la cuarta. Destacó especialmente el fuerte crecimiento de las rutas que conectan con la zona de Binh Duong, donde el número de pasajeros aumentó entre un 72% y un 135%.



La incorporación de nuevas tecnologías también ha dado resultados positivos. El número de usuarios habituales de la aplicación MultiGo aumentó un 47%, superando los 105 mil, mientras que las descargas totales sobrepasaron las 376 mil. Además, el porcentaje de pasajeros que utilizan billetes electrónicos pasó del 9% al 60%, sentando las bases para una nueva fase operativa que comenzará en octubre de 2026.



La calidad del servicio también continúa mejorando. La puntualidad en las salidas alcanzó el 97%, superando el objetivo fijado del 95%, mientras que el nivel de satisfacción de los usuarios se mantuvo por encima del 80%. Los pasajeros valoraron especialmente la atención de conductores y cobradores, así como la comodidad que ofrecen las aplicaciones tecnológicas.



Le Minh Triet, director de la Línea 1 del Metro de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que el aumento de pasajeros no solo se registró en los autobuses, sino también en el metro.



Durante julio, la Línea 1 (Ben Thanh - Suoi Tien) transportó a más de 1,8 millones de viajeros, un incremento aproximado del 15% respecto al mismo periodo del año anterior. Según las autoridades del sector, la modernización de las paradas y áreas de espera, junto con una mejor conexión entre las líneas de autobús y el metro, ha facilitado los desplazamientos de los ciudadanos.



Por su parte, Bui Hoa An, subdirector del Departamento de Construcción de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que el incremento del número de pasajeros demuestra que cada vez más personas están dejando de utilizar sus vehículos privados. No obstante, subrayó que, además de garantizar la puntualidad en las salidas, los autobuses deben cumplir también los horarios de llegada para generar mayor confianza y seguir atrayendo usuarios.



Además de la política de transporte gratuito, la ciudad continúa impulsando la inversión en infraestructura y en la renovación de la flota. Desde junio hasta la fecha, 175 autobuses convencionales de gasolina han sido sustituidos por autobuses eléctricos en 13 rutas. Asimismo, las paradas se han modernizado con pintura reflectante, pantallas LED, nuevas marquesinas y accesos directos a las estaciones de metro.



Empresas de transporte como VinBus, Phuong Trang y la Cooperativa 19/5 señalaron que la gratuidad del transporte ha contribuido al aumento del número de pasajeros. Sin embargo, advirtieron que aún persisten algunos problemas, como la falta de paradas y marquesinas, así como la ocupación indebida de las aceras, lo que dificulta el acceso de los usuarios a los autobuses.



De cara al futuro, el Centro de Gestión del Transporte Público centrará sus esfuerzos en seguir mejorando la calidad del servicio mediante la aplicación de inteligencia artificial (IA) para optimizar los horarios, estudiar la implantación de carriles prioritarios para autobuses, emitir tarjetas de transporte para grupos prioritarios y desarrollar un programa de fidelización integrado en la plataforma MultiGo.



A partir del 1 de agosto, la ruta de autobús 33 (Estación de Autobuses de An Suong - Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh) será la primera en incorporar IA para analizar los datos de demanda y ajustar los horarios, con el objetivo de reducir los tiempos de espera de los pasajeros. Una vez concluida la fase piloto, el modelo se extenderá a otras rutas con alta afluencia de usuarios.



La ciudad también estudia la creación de carriles exclusivos para autobuses en aquellos corredores donde resulte viable, además de elaborar un código de conducta común para conductores y personal del servicio con el fin de elevar la calidad de la atención.



Paralelamente, las autoridades reforzarán las medidas contra la ocupación ilegal de las paradas, promoverán el uso del autobús entre los funcionarios públicos e intensificarán las campañas de sensibilización para fomentar el transporte público como una alternativa sostenible./.

VNA