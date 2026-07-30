Vietnam agradece apoyo internacional en búsqueda de tripulantes del Khoi Nguyen 18

Hanoi (VNA)- Vietnam agradece el apoyo de los amigos internacionales en las labores de búsqueda, rescate y salvamento de los tripulantes del buque Khoi Nguyen 18, declaró hoy la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Pham Thu Hang.



Al ofrecer una actualización a la prensa sobre las labores de búsqueda y rescate, la portavoz indicó que, en la tarde del 29 de julio, 48 tripulantes vietnamitas regresaron sanos y salvos a tierra firme y se reunieron con sus familias, luego de ser rescatados gracias a la coordinación entre las autoridades competentes de Vietnam y China.



Hasta el momento, las autoridades vietnamitas han recuperado el cuerpo de una víctima y continúan las labores de búsqueda, rescate y salvamento de los tripulantes restantes con la máxima determinación.



Pham Thu Hang señaló que, además de las fuerzas competentes de China, en las labores sobre el terreno también participaron fuerzas competentes de Filipinas, en coordinación con las de Vietnam.



“Expresamos nuestra gratitud por la atención y el activo apoyo de los amigos internacionales en estos esfuerzos de búsqueda, rescate y salvamento”, afirmó la portavoz./.

VNA