Sociedad

Vietnamita residente en Alemania ofrece alojamiento gratuito a hijos de soldados destacados en Truong Sa

Un vietnamita residente en Alemania ofrece cinco apartamentos gratuitos en Hanoi para apoyar a hijos de soldados destinados en el archipiélago de Truong Sa.

Nguyen Van Cuong (tercero desde la izquierda) en la ceremonia de entrega de viviendas gratuitas para los hijos de los soldados que prestaban servicio en Truong Sa en 2014. (Foto: Nguyen Van Cuong)
Nguyen Van Cuong (tercero desde la izquierda) en la ceremonia de entrega de viviendas gratuitas para los hijos de los soldados que prestaban servicio en Truong Sa en 2014. (Foto: Nguyen Van Cuong)

Berlín (VNA) - Desde hace más de diez años, Nguyen Van Cuong, miembro de la comunidad vietnamita en Alemania, destina gratuitamente cinco apartamentos de su familia en la zona de Linh Dam, en Hanoi, para alojar a hijos de oficiales y soldados que prestan servicio en el archipiélago de Truong Sa (Spratly) mientras cursan estudios universitarios en la capital vietnamita.

En declaraciones a los corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Berlín, Van Cuong restó importancia a su gesto y afirmó que cada vietnamita expresa a su manera el cariño por la patria. Tras establecerse en Alemania hace más de tres décadas y consolidar junto a su esposa un negocio familiar, construyó un complejo residencial en Hanoi, del cual reservó cinco viviendas para este programa de apoyo.

Según explicó, la iniciativa nació en 2014, después de conocer las dificultades que enfrentan las familias de los militares destacados en Truong Sa. Como padre, consideró que ofrecer un lugar estable donde los estudiantes pudieran vivir y estudiar aliviaría parte de la preocupación de sus progenitores destinados en las islas.

Los apartamentos, administrados por su hermana en Vietnam, están completamente equipados con mobiliario, electrodomésticos, conexión a internet y artículos de primera necesidad. Además, la familia entrega a cada estudiante utensilios básicos y material escolar al instalarse.

En más de una década, entre 20 y 30 estudiantes han residido en estas viviendas. Van Cuong recordó especialmente los momentos en que los padres de los jóvenes, aprovechando sus permisos desde Truong Sa, podían reencontrarse con sus hijos en Hanoi.

En 2015, el empresario visitó la isla Da Lon, en el archipiélago de Truong Sa, experiencia que reforzó su admiración por los soldados que cumplen misiones en esa zona marítima.

De regreso a Berlín, se incorporó al Club Truong Sa en Alemania, donde colabora en actividades de divulgación sobre la soberanía marítima de Vietnam, mediante apoyo financiero, recopilación de documentos y organización de exposiciones.

Su esposa, Nguyen Bich Thuy, y sus dos hijas también participan en estas iniciativas. Cada vez que regresan a Vietnam, preparan pequeños obsequios para los estudiantes y los niños del complejo residencial. El año pasado, la hija menor obtuvo el segundo premio en un concurso de dibujo sobre Truong Sa organizado por el Club.

La presidenta del Club Truong Sa en Alemania, Bui Thi Thu Minh, destacó que Nguyen Van Cuong ha contribuido de forma constante tanto material como espiritualmente a las actividades de la organización y calificó de encomiable su decisión de mantener durante años cinco apartamentos destinados gratuitamente a los hijos de los soldados destacados en Truong Sa.

Van Cuong afirmó que su familia seguirá sosteniendo este programa y expresó su deseo de conservar esas viviendas, incluso de manera permanente, para apoyar a las familias de quienes protegen la soberanía marítima del país.

“Todos los vietnamitas amamos nuestra patria; cada uno lo demuestra de una manera distinta. Creo que aquello que se da permanece para siempre”, concluyó./.

VNA
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