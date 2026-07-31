Ciudad Ho Chi Minh prepara homenaje e inhumación de 154 mártires recuperados

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh prevé celebrar en agosto de 2026 una ceremonia oficial de homenaje e inhumación de 154 mártires de guerra cuyos restos fueron recuperados en el Parque Le Thi Rieng, mientras acelera la toma de muestras de ADN y amplía las labores de búsqueda en nuevos emplazamientos.



El Comité Directivo 515, encargado de la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, de Ciudad Ho Chi Minh, informó que ultima los preparativos para presentar a las autoridades municipales la organización de la ceremonia de homenaje póstumo e inhumación de los restos recuperados en el Parque Le Thi Rieng, una vez concluida la campaña prevista para agosto de 2026.



La información fue dada a conocer durante la conferencia de balance de estas labores correspondiente al primer semestre de 2026, celebrada el 30 de julio.



En los próximos meses, el Comité Directivo coordinará con los organismos y localidades competentes la recopilación de datos facilitados por la Iniciativa de Contabilidad en Tiempos de Guerra en Vietnam (VWAI), el Centro de Vietnam y Archivo Sam Johnson de la Universidad Tecnológica de Texas, así como por excombatientes extranjeros, sobre 12 combates librados en el territorio de la ciudad, con el fin de realizar estudios de campo y preparar nuevas operaciones de búsqueda.



Asimismo, las autoridades reforzarán la divulgación de las políticas del Partido y del Estado relacionadas con la localización e identificación de los restos de los mártires, además de difundir los resultados de la Campaña de 500 días y noches, garantizando al mismo tiempo los recursos necesarios para el desarrollo de estas tareas.



Según Nguyen Dinh Chuan, subcomisario político del Comando Militar de Ciudad Ho Chi Minh, entre el 23 de junio y el 30 de julio las fuerzas encargadas de las labores de búsqueda en el Parque Le Thi Rieng recuperaron 154 conjuntos de restos de mártires, incluidos 132 sepulturas individuales y 22 restos hallados en cuatro fosas comunes, además de diversos objetos personales.



En cambio, la segunda fase de las excavaciones en la zona del arroyo Bong Trang, en el barrio de Chanh Phu Hoa, no permitió localizar nuevos restos.



Paralelamente, las fuerzas competentes realizan excavaciones exploratorias en dos puntos: los antiguos hospitales K76A y K76B, en la comuna de Hoa Hiep, y la zona de So Hoi, en el barrio de Binh Co. Ambos lugares forman parte de un total de 12 emplazamientos identificados a partir de información considerada de alto valor.



De forma paralela a las tareas de búsqueda, Ciudad Ho Chi Minh aspira a concluir en septiembre de 2026 la toma de muestras de los restos de mártires en los cementerios militares para remitirlas a la Academia de Ciencia y Tecnología de Vietnam, donde serán sometidas a análisis de ADN. Además, la policía municipal continuará recopilando y actualizando información, así como obteniendo muestras biológicas de los familiares de los mártires cuya identidad aún no ha podido ser determinada.



Hasta el 29 de julio, la toma de muestras había concluido en 10 de los 18 cementerios de mártires de la ciudad, mientras que en otros cinco continuaba en ejecución.



En total, se han obtenido siete mil 640 muestras de un total de nueve mil 885 tumbas de mártires, lo que representa el 77,2% del total. De ellas, cinco mil 591 reunían las condiciones para la extracción de ADN, dos mil 49 no cumplían los requisitos y en 305 tumbas no se encontraron restos óseos./.

VNA