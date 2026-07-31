Vietnamitas en el exterior, puente para proyectar la imagen del país

Hanoi (VNA) - La comunidad vietnamita residente en el extranjero constituye un recurso estratégico para fortalecer la diplomacia popular y cultural y la proyección de la imagen de la nación, afirmó Pham Khanh Nam, redactor jefe de la revista Huong Viet, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores.



Khanh Nam señaló que la 33.ª Conferencia Diplomática, bajo el lema “Promover el papel pionero y cumplir las tareas fundamentales y permanentes de la diplomacia vietnamita en la nueva era”, reafirma la necesidad de construir una diplomacia integral y moderna, basada en la fuerza conjunta de todo el sistema político y del pueblo en la construcción, defensa y desarrollo del país, así como en la integración internacional.



En ese contexto, la comunidad de más de seis millones de vietnamitas en el exterior es considerada una parte inseparable de la nación y una importante fuente de recursos para fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre Vietnam y otros países.



Según el entrevistado, en un escenario de integración internacional cada vez más profunda, la imagen de un país no solo se construye mediante actividades diplomáticas de alto nivel, acuerdos de cooperación o foros multilaterales, sino también gracias a la presencia, el prestigio y las contribuciones positivas de cada vietnamita residente en el extranjero.



Cada actividad de intercambio cultural, programa de promoción de la gastronomía, el arte o la educación, así como cada acción responsable en la vida cotidiana, contribuye a difundir entre la comunidad internacional los valores del país y de su pueblo.



Khanh Nam destacó que, en los últimos años, la comunidad vietnamita en el exterior ha desempeñado un papel cada vez más visible en la diplomacia popular y la diplomacia cultural. Además de contribuir al desarrollo económico mediante inversiones, comercio, transferencia de conocimientos y remesas, los compatriotas en ultramar actúan como un puente eficaz para promover la imagen de Vietnam, preservar la identidad cultural nacional y fortalecer la comprensión y la confianza mutuas entre Vietnam y los países de acogida.



A su juicio, este constituye también uno de los recursos esenciales para potenciar el poder blando del país en un contexto de creciente competencia internacional en materia de imagen, marca y prestigio nacionales.



En Alemania, la comunidad vietnamita ha realizado importantes aportes a la vida económica, cultural y social del país europeo, al tiempo que mantiene estrechos vínculos con la Patria mediante diversas iniciativas. Asociaciones, empresas, escuelas de idioma vietnamita, medios de comunicación y otras organizaciones comunitarias han colaborado activamente con las representaciones diplomáticas vietnamitas para organizar intercambios culturales, actividades de promoción comercial, cooperación educativa, iniciativas benéficas y programas dirigidos a fortalecer los lazos con las raíces nacionales, contribuyendo así a estrechar la amistad entre los pueblos de Vietnam y Alemania.



Diversos medios de comunicación de la comunidad vietnamita en Alemania, entre ellos la revista Huong Viet, han acompañado activamente estas iniciativas. La organización de actividades con motivo del 50.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre Vietnam y Alemania, la participación en festivales multiculturales para presentar la cultura, el traje tradicional ao dai (traje tradicional), las artes y la culinaria vietnamitas, así como la colaboración en foros empresariales, intercambios culturales y eventos comunitarios, han contribuido a proyectar la imagen de un Vietnam rico en identidad cultural, amistoso, dinámico e integrado en el mundo.



Khanh Nam subrayó que cada vez más actividades de la comunidad vietnamita en el exterior cuentan con la participación de autoridades locales, organizaciones sociales, empresas y ciudadanos de los países anfitriones. Estas iniciativas no solo contribuyen a preservar la identidad cultural entre los vietnamitas residentes en el extranjero, sino que también permiten a los amigos internacionales conocer mejor la historia, la cultura, la población y los logros de desarrollo de Vietnam.



En el contexto de la transformación digital y de una integración internacional cada vez más profunda, el fortalecimiento de la comunicación exterior y del poder blando nacional adquiere una importancia creciente. Cada artículo, producto informativo, programa de intercambio cultural, iniciativa de conexión empresarial o proyecto de cooperación educativa puede convertirse en un canal eficaz para difundir la imagen de Vietnam en el ámbito internacional. Si estos recursos se articulan y aprovechan adecuadamente, la comunidad vietnamita en el extranjero podrá generar un amplio efecto multiplicador en apoyo de la política exterior del Partido y del Estado.



En ese sentido, el entrevistado consideró necesario seguir perfeccionando los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, las representaciones vietnamitas en el exterior y las asociaciones, empresas, medios de comunicación y organizaciones de vietnamitas residentes en otros países.



Asimismo, estimó que el impulso de iniciativas relacionadas con la diplomacia cultural, la conexión empresarial, la cooperación en educación, ciencia, tecnología y transformación digital contribuirá a ampliar los espacios de cooperación, fortalecer los vínculos entre la comunidad vietnamita y su país de origen y elevar la eficacia de la promoción de la imagen nacional.



De cara a la nueva etapa de desarrollo, cuando Vietnam continúa consolidando su posición y prestigio en la escena internacional, Khanh Nam afirmó que el papel de la comunidad de connacionales en el exterior reviste una importancia estratégica. Gracias a sus conocimientos, experiencia, prestigio social y una red de relaciones internacionales cada vez más amplia, los compatriotas en ultramar no solo actúan como puente de amistad entre Vietnam y otros países, sino que también constituyen un componente esencial del poder blando nacional.



Añadió que, si se crean condiciones favorables para que colaboren con las representaciones vietnamitas, las autoridades locales y las organizaciones nacionales, los connacionales en el exterior seguirán contribuyendo al fortalecimiento de la confianza, la promoción de la cooperación y la difusión de la imagen de un Vietnam pacífico, desarrollado, humanista e integrado profundamente en el mundo, en consonancia con la política exterior del Partido y el Estado./.

VNA