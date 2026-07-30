Vietnam avanza en la candidatura documental de las inscripciones de My Son

Da Nang, Vietnam (VNA) - A partir de sus antiguas inscripciones grabadas en piedra, el santuario de My Son de Vietnam avanza en la preparación del expediente para optar al reconocimiento en el Registro de la Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico, lo que abriría una nueva vía para la conservación y puesta en valor de este legado, complementando su condición de Patrimonio Cultural de la Humanidad.



Un archivo histórico esculpido en piedra

Además de su reconocido valor arquitectónico, el santuario de My Son, situado en la comuna de Thu Bon, ciudad central de Da Nang, alberga un extraordinario archivo histórico tallado en piedra. Sus estelas e inscripciones epigráficas constituyen una fuente documental excepcional que permite reconstruir el origen del complejo de templos y torres, así como las distintas etapas del desarrollo del antiguo reino de Champa.



La Junta de Gestión del Patrimonio Cultural de la Humanidad de My Son concluyó recientemente la fase inicial del inventario, la descripción técnica y la creación de una base de datos sobre el sistema epigráfico del sitio. Los primeros resultados han permitido identificar alrededor de 50 inscripciones, entre estelas completas y numerosos fragmentos.



Nguyen Van Tho, jefe de la Oficina de Conservación y Museos, explicó que este constituye un paso decisivo en la elaboración del expediente científico. Tras completar la prospección inicial, el organismo continuará las labores de investigación, inventario, digitalización y sistematización de las inscripciones para consolidar una base de datos que sirva de sustento a la futura candidatura como patrimonio documental.



El funcionario destacó que estas inscripciones no solo poseen un extraordinario valor histórico, cultural y científico por tratarse de documentos originales, sino que también constituyen fuentes primarias para comprender el origen y la evolución del conjunto monumental de My Son, así como la vida política, religiosa y cultural del reino de Champa a lo largo de la historia.



En ese sentido, consideró que el sistema epigráfico conservado en My Son reúne condiciones para aspirar a su incorporación al Registro de la Memoria del Mundo para Asia y el Pacífico, dadas sus características excepcionales.



No obstante, el principal desafío ya no consiste en localizar o catalogar las piezas, sino en descifrar y traducir su contenido para determinar con precisión el contexto de su creación, su significado histórico y la información que aportan sobre las distintas dinastías de Champa. Se trata de un trabajo complejo que requiere tiempo, un enfoque interdisciplinario y una estrecha cooperación con especialistas internacionales.



Una inscripción en piedra extraordinariamente bien conservada en el santuario de My Son, que mantiene su forma original y un estado de conservación excepcional. (Foto: thanhnien.vn)



Cooperación internacional para descifrar las estelas

Desde 2018, la Junta de Gestión colabora con investigadores de la India y con la Embajada de ese país en Vietnam en un proyecto destinado a traducir alrededor de 30 estelas del sánscrito al vietnamita y al inglés.



A este esfuerzo se suma la Escuela Francesa de Extremo Oriente (EFEO), cuyos expertos reiteraron el pasado mes de mayo su disposición a participar en la traducción de las inscripciones en escritura Cham, compartir la documentación derivada de investigaciones arqueológicas y trabajos de restauración en My Son, así como cooperar en la elaboración del expediente de candidatura al Registro de la Memoria del Mundo.



El investigador Tran Ky Phuong, excurador del Museo de Escultura Cham de Da Nang, destacó que la EFEO ha identificado cerca de 140 inscripciones adicionales de Champa, ya traducidas al francés y al inglés.



Además, la institución dispone actualmente de tecnología de fotogrametría de alta precisión que permite digitalizar las estelas y reconstruir virtualmente los fragmentos dispersos, facilitando una lectura más completa de los textos originales. Junto con las investigaciones acumuladas sobre la civilización Cham, este material constituye una valiosa fuente de información para la conservación y el estudio del patrimonio.



Un patrimonio con proyección internacional

Para el arquitecto Le Tri Cong, investigador de la cultura Cham, si la arquitectura y la escultura representan la expresión material de una civilización, las estelas constituyen la "voz" que el pueblo Cham legó a la posteridad.



A su juicio, el sistema epigráfico de My Son reúne méritos suficientes para ser evaluado por la UNESCO como Patrimonio Documental. Resulta excepcional encontrar en el Sudeste Asiático un conjunto de inscripciones conservadas en un mismo espacio sagrado que documenten de manera ininterrumpida la historia de un reino durante casi nueve siglos.



Además de su valor histórico, las estelas testimonian el intenso intercambio cultural entre la India y el Sudeste Asiático, reflejando el proceso de asimilación e integración de influencias que caracterizó a la civilización Cham. Esta dimensión internacional refuerza el valor universal del patrimonio epigráfico de My Son y respalda su candidatura al Registro de la Memoria del Mundo./.