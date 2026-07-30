Emiten un sello conmemorativo por el 300 aniversario del natalicio de Le Quy Don

Hung Yen, Vietnam (VNA)- Un conjunto de sellos postales se emitirá por el 300.º aniversario del natalicio del eminente intelectual Le Quy Don (1726-2026) en la provincia norteña vietnamita de Hung Yen, según se informó hoy.



El evento fue organizado por la Comisión de Propaganda, Educación y Movilización de Masas del Comité Central del Partido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la Academia de Ciencias Sociales de Vietnam y el Comité Popular de Hung Yen.



Durante el acto, el viceministro de Ciencia y Tecnología, Pham Duc Long, destacó que Le Quy Don fue una de las personalidades más sobresalientes de Vietnam en el siglo XVIII, con importantes contribuciones en los ámbitos de la investigación académica, la educación, la historia, el pensamiento y la diplomacia.



Subrayó que sus ideas sobre el aprendizaje, la retención del talento, el desarrollo del conocimiento y la construcción del Estado conservan plena vigencia, especialmente en el contexto en que Vietnam impulsa el desarrollo de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Según Duc Long, la emisión especial de este sello tiene como objetivo difundir entre la población y la comunidad internacional la vida, la trayectoria y las valiosas contribuciones de Le Quy Don.



Asimismo, añadió, busca promover la tradición vietnamita de aprecio por la educación y el conocimiento, inspirando el espíritu de aprendizaje, creatividad y compromiso con el desarrollo del país.



El sello ha sido diseñado con un estilo gráfico contemporáneo. Su elemento central es la estatua de Le Quy Don situada en el complejo conmemorativo dedicado al ilustre erudito, mientras que el fondo reproduce la arquitectura de dicho recinto.



La composición equilibrada y la sobriedad cromática contribuyen a resaltar la figura de uno de los más grandes intelectuales de Vietnam, al tiempo que transmiten un mensaje de reconocimiento a la tradición educativa, al valor del conocimiento y a la aspiración permanente por la creatividad y el progreso./.

VNA