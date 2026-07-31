Té de loto de Quang An, una joya del patrimonio gastronómico de Hanoi

Considerado el "té supremo de todos los tiempos", el té de loto de Quang An, en el barrio de Tay Ho (Hanoi), representa una de las más refinadas expresiones del patrimonio gastronómico de la capital vietnamita. La delicada fusión entre el sabor suave del té verde y el inconfundible aroma del loto Bach Diep del Lago del Oeste da origen a una bebida excepcional, símbolo de la identidad cultural y la tradición artesanal de Hanoi.