Té de loto de Quang An, una joya del patrimonio gastronómico de Hanoi

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La familia del artesano Ngo Van Xiem, en el barrio de Tay Ho, participa en las distintas etapas del proceso artesanal de aromatización del té de loto. (Foto: VNA)
La familia del artesano Ngo Van Xiem, en el barrio de Tay Ho, participa en las distintas etapas del proceso artesanal de aromatización del té de loto. (Foto: VNA)
Los miembros de la familia trabajan de forma coordinada y meticulosa para completar rápidamente cada fase de la aromatización y preservar al máximo la fragancia del loto. (Foto: VNA)
Los miembros de la familia trabajan de forma coordinada y meticulosa para completar rápidamente cada fase de la aromatización y preservar al máximo la fragancia del loto. (Foto: VNA)
La aromatización del té verde constituye la etapa más importante de este oficio tradicional. (Foto: VNA)
La aromatización del té verde constituye la etapa más importante de este oficio tradicional. (Foto: VNA)
Recién recolectadas en el Lago del Oeste, las flores de loto se procesan de inmediato para conservar intacta su fragancia natural. (Foto: VNA)
Recién recolectadas en el Lago del Oeste, las flores de loto se procesan de inmediato para conservar intacta su fragancia natural. (Foto: VNA)
La aromatización del té verde es el paso decisivo que define la calidad del té de loto de Quang An. (Foto: VNA)
La aromatización del té verde es el paso decisivo que define la calidad del té de loto de Quang An. (Foto: VNA)
Las anteras del loto -los pequeños filamentos blancos situados en los estambres- concentran la mayor parte de la fragancia de la flor y son consideradas su "tesoro aromático". (Foto: VNA)
Las anteras del loto -los pequeños filamentos blancos situados en los estambres- concentran la mayor parte de la fragancia de la flor y son consideradas su "tesoro aromático". (Foto: VNA)
Aunque su proceso es más sencillo que el del té aromatizado de forma tradicional y la absorción del aroma es más ligera, el té elaborado con flores de loto permite una producción a mayor escala sin perder la esencia del característico aroma del loto Bach Diep del Lago del Oeste. (Foto: VNA)
Aunque su proceso es más sencillo que el del té aromatizado de forma tradicional y la absorción del aroma es más ligera, el té elaborado con flores de loto permite una producción a mayor escala sin perder la esencia del característico aroma del loto Bach Diep del Lago del Oeste. (Foto: VNA)
La extracción de las anteras es la fase más delicada del proceso. Requiere rapidez, precisión y gran destreza manual, ya que cualquier presión excesiva puede dañarlas y reducir la intensidad de su fragancia, afectando la calidad final del té. (Foto: VNA)
La extracción de las anteras es la fase más delicada del proceso. Requiere rapidez, precisión y gran destreza manual, ya que cualquier presión excesiva puede dañarlas y reducir la intensidad de su fragancia, afectando la calidad final del té. (Foto: VNA)
La elaboración del té de loto de Quang An es un oficio artesanal de larga tradición, transmitido de generación en generación y preservado mediante un proceso realizado íntegramente a mano. (Foto: VNA)
La elaboración del té de loto de Quang An es un oficio artesanal de larga tradición, transmitido de generación en generación y preservado mediante un proceso realizado íntegramente a mano. (Foto: VNA)
Capullos de loto Bach Diep en su punto óptimo de floración, listos para iniciar el proceso de aromatización del té. (Foto: VNA)
Capullos de loto Bach Diep en su punto óptimo de floración, listos para iniciar el proceso de aromatización del té. (Foto: VNA)
El té de loto de Quang An, una especialidad de Hanoi reconocida internacionalmente, suele servirse en ceremonias oficiales del té para agasajar a dirigentes extranjeros. (Foto: VNA)
El té de loto de Quang An, una especialidad de Hanoi reconocida internacionalmente, suele servirse en ceremonias oficiales del té para agasajar a dirigentes extranjeros. (Foto: VNA)
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Té de loto de Quang An, una joya del patrimonio gastronómico de Hanoi

Considerado el "té supremo de todos los tiempos", el té de loto de Quang An, en el barrio de Tay Ho (Hanoi), representa una de las más refinadas expresiones del patrimonio gastronómico de la capital vietnamita. La delicada fusión entre el sabor suave del té verde y el inconfundible aroma del loto Bach Diep del Lago del Oeste da origen a una bebida excepcional, símbolo de la identidad cultural y la tradición artesanal de Hanoi.

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