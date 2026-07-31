Vietnam impulsa una diplomacia orientada al desarrollo

París (VNA)- La diplomacia debe seguir desempeñando un papel de vanguardia en la preservación de un entorno de paz y estabilidad, al tiempo que se consolida como un puente eficaz para movilizar recursos internacionales al servicio del desarrollo nacional, comentó el embajador vietnamita en Francia, Trinh Duc Hai.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en París, en vísperas de la 33.ª Conferencia Diplomática, el diplomático subrayó que en un contexto internacional marcado por rápidos cambios, una creciente competencia estratégica y el papel cada vez más decisivo de la ciencia y la tecnología como motores del crecimiento, las demandas sobre la labor diplomática son cada vez mayores.



Enfatizó que esto exige a las misiones diplomáticas anticiparse a las tendencias, evaluar la evolución de la situación internacional y formular propuestas de cooperación con una visión estratégica y de largo plazo.



Según el embajador, aún existe un amplio margen para ampliar la cooperación entre Vietnam y sus socios internacionales en ámbitos como la economía, la ciencia y la tecnología, la educación, la cultura y la innovación.



En este sentido, las representaciones diplomáticas no solo deben actuar como puentes políticos y diplomáticos, sino también convertirse en plataformas de confianza que conecten a las provincias, empresas, universidades e institutos de investigación vietnamitas con sus homólogos extranjeros.



El objetivo fundamental es transformar los marcos de cooperación y la confianza política en programas, proyectos y resultados tangibles. Para lograrlo, las misiones diplomáticas deben alinearse estrechamente con las necesidades de desarrollo del país y, al mismo tiempo, comprender las fortalezas, prioridades y mecanismos de funcionamiento de los países anfitriones, con el fin de identificar los sectores adecuados, vincular a los socios idóneos y promover una cooperación sostenida.



En el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, señaló, la diplomacia debe reforzar su papel como vínculo entre Vietnam y las principales redes internacionales de conocimiento, innovación y centros de ciencia y tecnología.



La ampliación de la cooperación con institutos de investigación, universidades, empresas tecnológicas y expertos internacionales permitirá al país acceder a conocimientos, tecnologías y modelos de desarrollo avanzados, generando nuevos impulsos para un crecimiento rápido y sostenible, añadió.



Al referirse a la movilización de recursos externos, Duc Hai señaló que la Asociación Estratégica Integral entre Vietnam y Francia crea condiciones favorables para ampliar la cooperación bilateral en diversos ámbitos estratégicos.



Francia posee importantes fortalezas en infraestructura de transporte, industria aeronáutica y espacial, ciencia y tecnología, inteligencia artificial, transformación digital, transición ecológica, innovación, energía, salud y formación de recursos humanos altamente cualificados. Todos estos sectores coinciden con las prioridades de desarrollo de Vietnam y ofrecen un elevado potencial de complementariedad entre ambos países, indicó.



Asimismo, detalló, numerosos grandes grupos empresariales franceses han manifestado su interés en participar de manera más activa en los principales programas de desarrollo de Vietnam.



El embajador destacó que, además de ampliar el alcance de la cooperación, es necesario identificar correctamente los sectores prioritarios y concentrar los recursos en proyectos estratégicos con un fuerte efecto multiplicador.



Los proyectos que respondan a las necesidades de Vietnam, aprovechen las capacidades de Francia y cuenten con una preparación adecuada para su implementación contribuirán a generar un nuevo impulso para las relaciones bilaterales y aportarán beneficios concretos al desarrollo vietnamita.



Además del capital y de los proyectos de inversión, subrayó la importancia de fortalecer la formación de recursos humanos, facilitar el acceso al conocimiento y a las experiencias de gestión, mejorar la capacidad nacional para absorber y dominar nuevas tecnologías y crear condiciones que permitan a las empresas vietnamitas integrarse más profundamente en las cadenas de producción y suministro.



Dijo que la Embajada de Vietnam en Francia continuará coordinando esfuerzos con los ministerios, organismos, autoridades locales y empresas para identificar socios, desarrollar proyectos y superar los obstáculos existentes, con el objetivo de convertir progresivamente el potencial y los compromisos de cooperación en resultados concretos y sostenibles que contribuyan al proceso de industrialización y modernización del país.



De acuerdo con el embajador, ante un escenario internacional cada vez más cambiante e imprevisible, la renovación del funcionamiento de las representaciones diplomáticas debe comenzar por un cambio de mentalidad y de métodos de trabajo.



Las misiones diplomáticas deben actuar con mayor iniciativa, capacidad de adaptación y profesionalismo en las tareas de investigación, asesoramiento, establecimiento de vínculos y ejecución de las actividades de política exterior.



Cada diplomático no solo debe conocer en profundidad el país donde está destinado, sino también ser capaz de identificar oportunidades, conectar recursos y acompañar a las autoridades locales, las empresas y la ciudadanía en el proceso de integración internacional.



Paralelamente, es necesario seguir fortaleciendo la información para el exterior, la diplomacia cultural y el trabajo con la comunidad vietnamita en el extranjero, contribuyendo así a proyectar la imagen de un Vietnam pacífico, estable, dinámico, innovador y reconocido como un socio fiable y un miembro responsable de la comunidad internacional.



El embajador subrayó que el prestigio y la posición internacional del país no solo se sustentan en sus logros de desarrollo interno, sino también en sus aportaciones a la paz, la cooperación y el desarrollo mundiales.



El valor de una representación diplomática no reside únicamente en el cumplimiento de sus funciones habituales, sino también en su capacidad para formular recomendaciones acertadas, establecer conexiones eficaces y promover la cooperación con perseverancia hasta obtener resultados concretos.



Según el diplomático, la consolidación de las representaciones diplomáticas como puentes de confianza entre Vietnam y sus socios internacionales, y su coordinación estrecha con los ministerios, organismos, localidades y empresas nacionales, contribuirá de forma significativa a fortalecer la posición y el prestigio del país en el ámbito internacional./.

VNA