Asamblea Nacional de Vietnam celebrará primer período extraordinario de su XVI Legislatura

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) inaugurará el próximo 3 de agosto el primer período extraordinario de sesiones de la XVI Legislatura, durante el cual examinará 33 asuntos, entre ellos 15 proyectos de ley, cuatro proyectos de resolución con carácter normativo y diversas cuestiones de relevancia nacional.



Según informó hoy la Oficina de la Asamblea Nacional, el período de sesiones comenzará con una reunión preparatoria y la sesión inaugural en la mañana del 3 de agosto, y está previsto que concluya el 24 de agosto, con el 25 de agosto como fecha de reserva.



Las sesiones se celebrarán de forma presencial en la sede de la Asamblea Nacional, en Hanoi, y se dividirán en dos etapas: la primera del 3 al 13 de agosto y la segunda del 19 al 24 del mismo mes. El programa comprenderá alrededor de 17 días de trabajo, incluidos dos sábados y dos domingos.



Entre la tarde del 13 y el 18 de agosto, el Parlamento suspenderá temporalmente sus actividades para que sus órganos competentes, el Gobierno y otras entidades revisen, incorporen y perfeccionen los proyectos de ley y de resolución a partir de las opiniones formuladas por los diputados, antes de someterlos a votación durante la segunda etapa del período de sesiones.



Durante los trabajos, el Legislativo examinará y aprobará 15 proyectos de ley, entre ellos las modificaciones de las leyes de Petróleo, Conciliación de Base, Divulgación y Educación Jurídica, Aduanas, Publicaciones y Arquitectura, además de una nueva Ley de Desarrollo Urbano y otras reformas legislativas relacionadas con la defensa, la banca, las telecomunicaciones, la inversión, el medio ambiente y el empleo de trabajadores vietnamitas en el extranjero.



Asimismo, los diputados debatirán y aprobarán cuatro proyectos de resolución normativa, entre ellos mecanismos y políticas específicas para resolver las dificultades de los proyectos destinados a la organización de la Cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en la zona especial de Phu Quoc, provincia de An Giang; medidas para abordar infracciones legales relacionadas con la economía estatal, la economía privada y la aplicación de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital; soluciones para los proyectos de energía eólica y solar; y una resolución que sustituirá la Resolución N.º 96/2019/QH14 sobre la prevención y lucha contra la delincuencia, así como sobre el funcionamiento de la Fiscalía Popular, los Tribunales Populares y la ejecución de sentencias.



La Asamblea Nacional también emitirá, por primera vez, opiniones sobre siete proyectos legislativos, entre ellos las reformas del Código Penal, el Código de Procedimiento Penal y las leyes de Tierras, Vivienda, Negocios Inmobiliarios, Presupuesto Estatal y Organización de los Órganos de Investigación Criminal.



Además, analizará y decidirá sobre siete asuntos de importancia nacional, entre ellos la política de inversión para la construcción de la carretera de circunvalación 5 de la Región Capital de Hanoi, el ajuste del proyecto ferroviario Lao Cai-Hanoi-Hai Phong, la creación de las ciudades de Quang Ninh y Bac Ninh, varios temas relacionados con el proyecto de la central nuclear de Ninh Thuan, la integración de los cuatro programas nacionales de objetivos en un único programa y diversas cuestiones de personal de su competencia./.

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