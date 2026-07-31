Vietnam prioriza la digitalización del patrimonio cultural popular

Hanoi (VNA) - La digitalización del patrimonio cultural popular se perfila como una prioridad para Vietnam, al contribuir a preservar y difundir uno de los mayores acervos de conocimiento del país, fomentar la creatividad y respaldar el desarrollo de las industrias culturales en la nueva etapa.



Según expertos, la cultura popular comprende un amplio conjunto de conocimientos transmitidos de generación en generación, que abarca la literatura oral, las creencias, las costumbres, las festividades y las artes tradicionales. Al haberse conservado principalmente mediante la tradición oral y la práctica comunitaria, este patrimonio enfrenta nuevos desafíos en la era digital.



La doctora Nguyen Thi Tuyet Nhung, de la Escuela Superior de Cultura y Artes Viet Bac, señaló que este legado reúne los conocimientos acumulados por las comunidades a lo largo de la historia y constituye una valiosa fuente de inspiración para el turismo local y la creación cultural contemporánea.



La especialista explicó que, a diferencia de otras formas de patrimonio, la cultura popular posee un carácter colectivo, ya que sus creadores son las propias comunidades y su transmisión depende de la práctica y de la tradición oral. En este contexto, las tecnologías digitales están transformando gradualmente los métodos tradicionales de conservación.



No obstante, advirtió que la digitalización enfrenta importantes dificultades debido al carácter dinámico y cambiante de la cultura popular, así como a la complejidad de recopilar y verificar fuentes de información fiables.



Los especialistas señalaron que numerosas manifestaciones culturales permanecen estrechamente vinculadas a espacios específicos, sobre todo en las zonas rurales, donde muchas costumbres, festividades, rituales y expresiones musicales tradicionales corren el riesgo de desaparecer. Además, la dispersión de los materiales dentro de las comunidades dificulta su recopilación y estandarización.



Aunque en los últimos años se han intensificado las labores de recopilación, documentación, grabación y entrevistas con artesanos, estos esfuerzos aún carecen de un enfoque sistemático. Mientras algunas localidades avanzan en la creación de bases de datos digitales sobre cultura popular, otras todavía conceden escasa prioridad a esta tarea.



El exvicepresidente de la Asociación Vietnamita de Artes Populares Tran Huu Son advirtió que uno de los principales desafíos consiste en preservar la autenticidad de las manifestaciones culturales al trasladarlas al entorno digital. Explicó que numerosas prácticas tradicionales están estrechamente ligadas a su contexto original, como los rituales religiosos y ceremoniales desarrollados en espacios considerados sagrados, cuyo significado podría verse afectado si se pierde ese entorno.



Añadió que las limitaciones presupuestarias, la insuficiente infraestructura tecnológica y la escasez de recursos humanos con formación tanto en tecnología como en cultura constituyen obstáculos que requieren soluciones integrales y coordinadas.



Para acelerar este proceso, los especialistas propusieron reforzar la inversión en infraestructura digital y desarrollar una base de datos nacional sobre patrimonio cultural. Asimismo, consideraron necesario establecer mecanismos científicos para evaluar y estandarizar la información recopilada, con el fin de garantizar su fiabilidad y precisión.



También recomendaron fortalecer la formación de profesionales con competencias tanto en tecnología como en cultura y promover una mayor participación de las comunidades en la recopilación y preservación del patrimonio, dado que la cultura popular continúa enriqueciéndose gracias a las aportaciones constantes de la población.



La doctora Nguyen Thi Tuyet Nhung subrayó además la importancia de crear condiciones para que los jóvenes participen en la preservación y renovación de estos valores culturales. En los últimos años, diversas obras contemporáneas inspiradas en elementos del patrimonio popular han recibido una buena acogida tanto dentro como fuera del país, lo que demuestra el potencial de las nuevas generaciones para revitalizar este legado.



En el plano jurídico, los expertos consideraron indispensable perfeccionar las regulaciones sobre derechos de autor y protección de los datos digitales. Señalaron que, dado que la titularidad del patrimonio cultural popular pertenece a la comunidad, resulta necesario definir claramente los mecanismos legales para su utilización, incluidos los límites entre el uso gratuito y aquel sujeto a compensación económica.



A su juicio, un marco jurídico transparente permitirá aprovechar este patrimonio de forma responsable, estimular la innovación y convertirlo en un recurso estratégico para el desarrollo de las industrias culturales de Vietnam, en consonancia con la Estrategia de Desarrollo de las Industrias Culturales hasta 2030, con visión hacia 2045./.

VNA