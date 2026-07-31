Valores culturales y humanos impulsan desarrollo sostenible de Ciudad Ho Chi Minh

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Ciudad Ho Chi Minh ha construido a lo largo de su historia una identidad cultural marcada por la diversidad, la apertura y el espíritu innovador, un patrimonio intangible que hoy constituye una de sus principales fortalezas para impulsar un desarrollo rápido y sostenible en la nueva etapa.

Una identidad forjada por la diversidad

Desde los primeros tiempos de Saigón-Gia Dinh (antiguo nombre de Ciudad Ho Chi Minh), esta región acogió a comunidades de distintos grupos étnicos y se convirtió en un punto de encuentro de culturas. La diversidad étnica y cultural, unida a las condiciones geográficas de la región, dio forma a una identidad caracterizada por la generosidad, la apertura, la franqueza, la hospitalidad, la tolerancia y la solidaridad.

Con el paso de las décadas, el crecimiento de la ciudad consolidó además valores como el dinamismo, la creatividad, el espíritu pionero, la resiliencia y el heroísmo de sus habitantes.

La doctora Vu Thi Mai Oanh, exdecana de la Facultad de Teoría Política del Instituto de Formación de Cuadros de Ciudad Ho Chi Minh, afirmó que los valores culturales y humanos del Sur de Vietnam y de los antiguos pobladores de Saigón se han preservado y fortalecido a lo largo de las distintas etapas históricas.

Recordó que numerosas iniciativas surgidas en la ciudad trascendieron el ámbito local para extenderse a todo el país, entre ellas las experiencias pioneras que abrieron el camino a la política de Renovación (Doi Moi), el impulso a la industrialización, la modernización y la integración internacional, así como programas sociales de amplio impacto, como la reducción de la pobreza, las campañas de donación voluntaria de sangre, los autobuses solidarios y los comedores comunitarios gratuitos.

En la misma línea, Pham Phuong Thao, exsubsecretaria del Comité del Partido y expresidenta del Consejo Popular de Ciudad Ho Chi Minh, destacó que uno de los rasgos más representativos de los habitantes de Saigón es su mentalidad abierta, tolerante y solidaria.

A su juicio, ese espíritu se refleja en la capacidad de la ciudad para acoger corrientes migratorias, incorporar nuevas ideas e impulsar la innovación sin apego al formalismo, preservando al mismo tiempo una profunda tradición de apoyo mutuo.

Añadió que la población local se distingue también por su vocación hacia el conocimiento, su dinamismo propio de una gran metrópoli y una notable diversidad cultural, étnica y religiosa, factores que han convertido a Ciudad Ho Chi Minh en un destino atractivo para quienes buscan nuevas oportunidades de desarrollo.

Actuación en el 12º Festival Ao Dai de Ciudad Ho Chi Minh 2026 (Foto: VNA)

La cultura como motor del desarrollo

Expertos e investigadores coinciden en que las personas constituyen al mismo tiempo las creadoras de la cultura y el eje central de toda estrategia de desarrollo socioeconómico.

Bajo esa premisa, el desarrollo de Ciudad Ho Chi Minh ha estado estrechamente vinculado a la formación de ciudadanos civilizados, modernos y comprometidos con su identidad cultural.

​Este enfoque está en consonancia con la Resolución N.º 80-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la cultura vietnamita y con la Decisión N.º 1189/QD-TTg del Primer Ministro relativa a la implementación de los sistemas de valores nacionales, culturales, familiares y de los estándares del pueblo vietnamita.

Según Pham Phuong Thao, la construcción del sistema de valores de los habitantes de Ciudad Ho Chi Minh debe sustentarse tanto en la identidad propia de la urbe como en los valores culturales, nacionales y familiares de Vietnam.

En este sentido, consideró necesario promover códigos de conducta y modelos de comportamiento cívico, revitalizar las buenas tradiciones, incorporar de manera selectiva los valores positivos de la cultura universal y corregir aquellas prácticas que ya no responden a las exigencias del desarrollo actual.

Desde una perspectiva más cercana a la vida cotidiana, la magíster y artista meritoria Ngo Pham Hanh Thuy subrayó la importancia de preservar la riqueza y la corrección del lenguaje propio de la región, tanto en su expresión oral como escrita.

En su opinión, preservar la riqueza del lenguaje contribuye a fortalecer una comunicación respetuosa y civilizada, fomentar la sensibilidad estética, la formación ética y la conciencia cultural de las nuevas generaciones, al tiempo que ayuda a mantener viva la identidad propia de Ciudad Ho Chi Minh en un contexto de creciente integración internacional y globalización./.