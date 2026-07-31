Lanzan programa artístico “Cuento de Hanoi - Un día muy hanoyense” para promover el turismo

Hanoi (VNA) - El Teatro de Canto, Danza y Música de Thang Long presentó la noche del 30 de julio el programa artístico "Cuento de Hanoi - Un día muy hanoyense", una nueva propuesta cultural concebida para apoyar el desarrollo del turismo, las industrias culturales y la economía nocturna de la capital vietnamita.



Bajo la dirección del Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, el espectáculo se representará de forma periódica todos los viernes a las ocho horas de la noche en el Teatro de Canto, Danza y Música de Thang Long, en Hanoi, con el objetivo de consolidarse como un producto cultural distintivo de la ciudad para residentes y visitantes nacionales e internacionales.



La iniciativa constituye la segunda producción artística de alta calidad impulsada por las autoridades culturales de Hanoi, después del programa "El encanto del cheo de Hanoi", y responde a la estrategia de renovar la actividad de las instituciones artísticas públicas mediante la creación de productos culturales con identidad propia, vinculados al desarrollo turístico y económico.



Con la participación del director musical Tri Minh, el espectáculo recrea la vida cotidiana de Hanoi desde el amanecer hasta la noche a través de la música, la danza y las artes escénicas, combinadas con modernas tecnologías de iluminación y puesta en escena. Instrumentos tradicionales vietnamitas como el dan bau, el dan tranh, la flauta de bambú y los tambores ceremoniales se integran con recursos audiovisuales para reflejar distintos aspectos de la capital.



Uno de los principales atractivos del programa es su formato interactivo, que permite al público participar directamente en diversas experiencias artísticas. Antes de cada función, además, los asistentes pueden degustar té de loto, dulces tradicionales y otras especialidades representativas de la gastronomía hanoyense, enriqueciendo así la experiencia cultural.



Según el Departamento de Cultura y Deportes de Hanoi, la ubicación del teatro, en pleno barrio antiguo y cerca de la zona peatonal del lago Hoan Kiem, ofrece condiciones favorables para convertir el espectáculo en un referente de la oferta cultural nocturna de la ciudad.



A través de esta producción, el Teatro de Canto, Danza y Música de Thang Long aspira a establecer una programación estable y ampliar la cooperación con agencias de viajes, hoteles y empresas de servicios turísticos, con el propósito de incorporar el espectáculo a los itinerarios de visita de los viajeros que llegan a la capital./.

VNA