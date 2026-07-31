Hanoi, entre las diez ciudades con la mejor comida callejera del mundo

Hanoi (VNA) - Hanoi se ha situado en el octavo puesto del ranking de las diez ciudades con la mejor comida callejera del mundo, según un reciente estudio elaborado por Radical Storage, plataforma de consigna de equipaje especializada en tecnología turística.



El reconocimiento reafirma el creciente atractivo de la gastronomía callejera de la capital vietnamita entre los viajeros internacionales.



El artículo publicado en la página de euronews el 30 de julio

Para elaborar la clasificación, Radical Storage analizó seis mil 897 establecimientos de comida callejera distribuidos en las 100 ciudades más visitadas del mundo. La evaluación tuvo en cuenta criterios como el número de locales con una calificación de cuatro estrellas o superior, la diversidad de la oferta gastronómica, la proporción de establecimientos con precios asequibles, las opciones para vegetarianos, veganos y personas con dietas sin gluten, así como la densidad de puestos de comida por kilómetro cuadrado. Entre todos estos factores, la densidad de establecimientos y la accesibilidad de los precios recibieron la mayor ponderación.



París (Francia) lidera la clasificación con una puntuación de 7,2 sobre 10, seguida por Atenas y Tesalónica (Grecia). El resto del top 10 lo completan Barcelona (España), Londres (Reino Unido), Rodas (Grecia), Roma (Italia), Hanoi (Vietnam), Budapest (Hungría) y Ámsterdam (Países Bajos).



Según Radical Storage, el atractivo gastronómico de Hanoi reside en la combinación de platos tradicionales con una marcada identidad local, precios accesibles y la posibilidad de disfrutarlos en las calles y estrechos callejones del Casco Antiguo. Entre las especialidades que recomienda probar figuran el pho (sopa de fideos de arroz con carne), el bun cha (cerdo a la parrilla con fideos de arroz), el banh mi (bocadillo vietnamita) y el café con huevo.

Pho, uno de los platos emblemáticos de Hanoi. (Foto: VNA)



En los últimos años, la gastronomía de Hanoi ha recibido un reconocimiento constante por parte de prestigiosas organizaciones y publicaciones internacionales especializadas en turismo y gastronomía.



La Guía Michelin ha incorporado numerosos restaurantes y puestos de comida de la ciudad a su selección, incluidos varios establecimientos de comida callejera distinguidos con la categoría Bib Gourmand, que reconoce la calidad culinaria a precios moderados.



Asimismo, la plataforma de viajes Tripadvisor ha incluido en varias ocasiones a Hanoi entre los destinos gastronómicos más destacados del mundo en sus premios Travellers' Choice Best of the Best. Por su parte, la guía culinaria TasteAtlas sitúa con frecuencia especialidades vietnamitas como el pho, el banh mi y el bun cha entre los mejores platos del mundo.



Gracias a la riqueza y diversidad de su oferta culinaria, sus sabores característicos y sus precios asequibles, la comida callejera se ha consolidado como uno de los principales atractivos turísticos de Hanoi, contribuyendo a proyectar la imagen de la capital vietnamita y atraer cada vez a un mayor número de visitantes internacionales./.