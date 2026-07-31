Entregan decisión de ascenso al grado de coronel general al viceministro de Seguridad Pública

Hanoi (VNA)- El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y titular del Consejo de Defensa y Seguridad, entregó hoy la decisión de ascender del grado de teniente general al de coronel general a Dang Hong Duc, viceministro de Seguridad Pública.



Al intervenir en el acto de entrega, To Lam subrayó que el ascenso de Dang Hong Duc al grado de coronel general refleja la confianza y el reconocimiento del Partido, el Estado y el pueblo hacia las fuerzas armadas, al tiempo que constituye un reconocimiento a sus aportes en la construcción de la fuerza de Seguridad Pública Popular y la causa de la defensa de la Patria.



El secretario general y presidente destacó que, a lo largo de su trayectoria en los distintos cargos desempeñados, Hong Duc ha demostrado una sólida firmeza política, un elevado sentido de la responsabilidad y un desempeño eficaz en las tareas que le han sido encomendadas.



Ante las exigencias de la construcción y defensa de la Patria en la nueva etapa, To Lam instó a las fuerzas armadas populares a mantenerse bajo la dirección absoluta y directa del Partido en todos los aspectos; ser leales al Partido, al Estado y al pueblo; fortalecer la unidad y la vigilancia, y elevar de manera constante su capacidad integral y su poder de combate.



Expresó su confianza en que el coronel general Dang Hong Duc continuará promoviendo las tradiciones de la fuerza de Seguridad Pública Popular, preservando las cualidades éticas revolucionarias y desempeñándose como un comandante ejemplar.



También le exhortó a continuar asesorando al Partido y al Estado, orientar e impulsar a los niveles, sectores y autoridades locales en la aplicación efectiva de las resoluciones del Comité Central, entre ellas la Resolución No. 22-NQ/TW sobre la “Estrategia de Seguridad Nacional”.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del Estado, To Lam (Fuente: VNA)





Expresó su esperanza de que el funcionario siga contribuyendo a la dirección de la fuerza de Seguridad Pública Popular en la implementación rigurosa de las resoluciones y conclusiones del Comité Central y del Buró Político relativas a la construcción y la rectificación del Partido y del sistema político.



Asimismo, pidió promover el estudio y la aplicación del pensamiento, la moral y el estilo del Presidente Ho Chi Minh; y consolidar una fuerza policial moderna, ágil, eficiente y altamente capacitada, con una sólida capacidad integral y un elevado poder operativo.



El secretario general y presidente también instó al nuevo coronel general prestar especial atención a la investigación estratégica, la innovación en el pensamiento y en los métodos de liderazgo y mando; mantenerse atento a la evolución de la situación, mejorar la capacidad de análisis, previsión y asesoramiento, responder oportunamente a los desafíos complejos en materia de seguridad y reforzar la coordinación entre las fuerzas.



Al intervenir tras recibir el nombramiento, el coronel general Dang Hong Duc reafirmó su compromiso de cumplir las directrices y responsabilidades que le han sido encomendadas; mantener una lealtad absoluta a la Patria, al pueblo, al Partido y al Estado; perseverar en los objetivos e ideales del Partido; respetar estrictamente los reglamentos de la fuerza de Seguridad Pública Popular y esforzarse al máximo para cumplir con excelencia las misiones asignadas./.