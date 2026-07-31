Vietnam prepara una nueva etapa de su política exterior

Hanoi (VNA) - Con motivo de la 33ª Conferencia Diplomática y la 22ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, que se celebrarán del 1 al 7 de agosto, el ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung, concedió una entrevista a la prensa sobre los nuevos avances en el pensamiento de política exterior del Partido.

Según el ministro, la Conferencia Diplomática es un foro importante del sector de Relaciones Exteriores, organizado periódicamente desde 1957 con el objetivo de estudiar los lineamientos del Partido, evaluar la situación internacional y la labor exterior, así como definir las orientaciones y tareas para la próxima etapa.

El evento de este año se celebra en un contexto especial, siendo el primero tras el XIV Congreso Nacional del Partido, en la nueva era de desarrollo del país, con la meta de alcanzar los objetivos estratégicos hacia 2030 y la visión hasta 2045.

El ministro destacó que el XIV Congreso Nacional del Partido determinó por primera vez que las relaciones exteriores y la integración internacional son una tarea clave y permanente de todo el Partido y el pueblo. Esta constituye una nueva evolución en el pensamiento de política exterior del Partido, sobre la base de la continuidad y el desarrollo del papel pionero de la diplomacia en el mantenimiento de un entorno de paz, la protección de la independencia, la soberanía, la movilización de recursos externos para el desarrollo nacional y la elevación de la posición internacional de Vietnam.

En un contexto mundial y regional marcado por cambios rápidos, complejos e imprevisibles, la 33ª Conferencia Diplomática se centra en profundizar la comprensión de las directrices del Partido; unificar la percepción y la acción en todo el sector; renovar el pensamiento y los métodos de implementación para mejorar la eficacia de la labor exterior.

Los tres principales temas de la Conferencia son: comprender plenamente las grandes orientaciones sobre el desarrollo nacional, la construcción del Partido, la consolidación del sistema político y la política exterior; evaluar de manera integral la situación internacional y regional para elevar la calidad de la investigación y el asesoramiento estratégico, evitando que el país quede pasivo o sorprendido; y debatir las principales tareas de la diplomacia en el próximo período.

En este sentido, el sector de Relaciones Exteriores seguirá promoviendo su papel pionero, contribuyendo al mantenimiento de un entorno de paz y estabilidad, fortaleciendo la posición internacional de Vietnam y, al mismo tiempo, creando activamente condiciones favorables para el desarrollo, aprovechando con mayor eficacia los recursos de ciencia, tecnología y conocimiento, ampliando mercados, impulsando las inversiones y contribuyendo al cumplimiento de los objetivos de desarrollo socioeconómico del país.

Un contenido transversal de la 33ª Conferencia Diplomática es mejorar la eficacia de la organización y ejecución, considerada una etapa decisiva para convertir las directrices y políticas del Partido y del Estado en resultados concretos.

Sobre este tema, Le Hoai Trung recalcó la necesidad de renovar los métodos de trabajo, mejorar la eficiencia operativa del Ministerio de Relaciones Exteriores y de las agencias representativas de Vietnam en el extranjero, en particular mediante la transformación digital como una tarea clave.

El ministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Le Hoai Trung y los periodistas en la entrevista (Fuente: Cancillería de Vietnam)

En los últimos años, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha implementado diversas medidas de reforma administrativa, aplicación de tecnología y transformación digital. Sin embargo, el requisito actual no se limita al uso de la tecnología para mejorar los procedimientos, sino que consiste en aprovechar la transformación digital para renovar el modelo organizativo, los métodos de funcionamiento y elevar la eficiencia integral del sector.

La Conferencia también se centra en la formación del personal, la mejora de la capacidad profesional, la firmeza política y el sentido de responsabilidad de los funcionarios dedicados a la labor exterior; así como en el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, los órganos del Partido, los ministerios, sectores y localidades bajo el liderazgo unificado del Partido y la gestión del Estado.

De acuerdo con el canciller, un nuevo aspecto destacado de la Conferencia es la puesta en marcha de las actividades del Comité Directivo Central sobre Relaciones Exteriores e Integración Internacional, presidido por el secretario general del Partido y presidente del Estado, To Lam.

En su calidad de órgano permanente del Comité Directivo, el Ministerio de Relaciones Exteriores continuará perfeccionando los mecanismos de coordinación y asesoramiento para garantizar un funcionamiento eficaz. Por primera vez, la Conferencia incluirá una sesión copresidida por los ministros de Defensa, de Seguridad Pública y de Relaciones Exteriores, con el objetivo de fortalecer la coordinación en ámbitos estratégicos y permanentes.

Sobre la base de la evaluación de la situación y la definición de soluciones, el evento elaborará un Programa de Acción específico para todo el sector diplomático, incluido el sistema actual de 99 agencias representativas de Vietnam en el extranjero. Según la planificación aprobada, esta red se ampliará a 115 agencias en 2030 y aproximadamente 130 en 2045, lo que refleja la visión estratégica sobre el papel de las relaciones exteriores en el proceso de integración internacional.

Para responder a las nuevas exigencias, el sector de Relaciones Exteriores continuará renovando su organización, mejorando la calidad del personal, impulsando la ciencia, la tecnología y la transformación digital; fortaleciendo la coordinación con las fuerzas del sistema político y promoviendo la capacitación de funcionarios con firmeza política, conocimientos y capacidad para cumplir las tareas en la nueva era de desarrollo.

Según el ministro, una correcta comprensión de las orientaciones, un alto sentido de responsabilidad y una firme determinación de acción son factores decisivos para que el sector diplomático cumpla las tareas asignadas y contribuya a la implementación exitosa de los objetivos establecidos por el XIV Congreso Nacional del Partido. El lema de acción común del sector es: “Orientación acertada- Disciplina rigurosa- Excelencia profesional”./.

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