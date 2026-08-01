Vietnam mantiene una política exterior firme y flexible en Oriente Medio

Tel Aviv (VNA) - El embajador de Vietnam en Israel, Nguyen Ky Son, destacó que la política exterior de independencia y autodeterminación del país, junto con una diplomacia flexible y pragmática, ha permitido gestionar eficazmente los desafíos en Oriente Medio, protegiendo los intereses nacionales, preservando las relaciones con los socios internacionales y garantizando la seguridad de los ciudadanos y de la comunidad coterránea residente en Israel.



En declaraciones concedidas a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática y la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, el diplomático señaló que, ante la rápida, compleja e impredecible evolución de la situación en Oriente Medio, Vietnam mantiene una posición firme en sus principios, al tiempo que adapta con flexibilidad la aplicación de su política exterior.



Según explicó, este enfoque refleja una diplomacia que combina la defensa de los intereses nacionales con la capacidad de responder de manera ágil a las circunstancias cambiantes.



En relación con el conflicto entre Israel y Palestina, el embajador reiteró que Vietnam mantiene una postura constante en favor de la solución de dos Estados, considerada la vía más viable, duradera y sostenible para alcanzar la paz.



Asimismo, el país respalda la incorporación de Palestina como miembro de pleno derecho de las Naciones Unidas e insta a todas las partes a ejercer la máxima moderación, poner fin a la violencia, reanudar las negociaciones y respetar el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de la mayor organización multilateral.



Nguyen Ky Son afirmó que la posición objetiva, equilibrada y constructiva de Vietnam ha sido reconocida y valorada positivamente por Israel. En los contactos bilaterales, las autoridades israelíes han manifestado su voluntad de seguir fortaleciendo las relaciones de amistad y cooperación con Vietnam en diversos ámbitos, al que consideran un socio importante en la región Asia-Pacífico.



El embajador destacó que la sólida base política y diplomática entre ambos países continúa impulsando la cooperación económica y comercial. Tras casi dos años de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam e Israel (VIFTA), el intercambio bilateral mantiene una evolución favorable.



Durante el primer semestre de 2026, el comercio entre ambos países alcanzó aproximadamente los 1.930 millones de dólares, un 5,5 % más que en el mismo período del año anterior, mientras que las exportaciones vietnamitas hacia Israel crecieron un 35,7 %.



La cooperación en materia de inversión también muestra un panorama positivo. Cada vez más empresas israelíes exploran oportunidades de negocio en Vietnam, especialmente en sectores como la alta tecnología, la agricultura inteligente, la salud y la ciberseguridad.



Entre ellas figura el Grupo Baran, una de las principales compañías israelíes de ingeniería y gestión de proyectos de infraestructura, que prevé realizar estudios para evaluar futuras inversiones en el mercado vietnamita, reflejo de la creciente confianza del empresariado israelí en el entorno económico del país asiático.



En el marco de la aplicación de la Resolución No. 59-NQ/TW del Buró Político sobre la integración internacional en la nueva etapa, la Embajada de Vietnam en Israel está centrando sus esfuerzos en reforzar la diplomacia económica y la diplomacia científico-tecnológica mediante tres líneas de actuación prioritarias.



La primera consiste en convertir la cooperación en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital en uno de los pilares de las relaciones bilaterales. Con este objetivo, la Embajada analiza el ecosistema tecnológico israelí, considerado uno de los más avanzados del mundo, para identificar socios estratégicos capaces de responder a las necesidades de desarrollo de Vietnam. La meta no se limita a promover la transferencia tecnológica, sino que busca impulsar proyectos conjuntos de investigación y desarrollo en tecnologías clave de valor estratégico.



La segunda prioridad pasa por fortalecer los vínculos entre los ecosistemas de innovación de ambos países, conectando empresas, universidades e institutos de investigación. En este contexto, la Embajada ha facilitado contactos entre instituciones israelíes de referencia —como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la Universidad Ben-Gurión, el Instituto Tecnológico Technion, la empresa Qarakal Quantum y el Centro Médico Sheba— y sus homólogos vietnamitas, ampliando las oportunidades de cooperación.



La tercera línea de trabajo se orienta a intensificar los intercambios directos entre instituciones y empresas de ambos países. Entre las iniciativas más destacadas figura un seminario sobre agricultura de alta tecnología celebrado a principios de julio, que reunió a cerca de un centenar de representantes vietnamitas e israelíes y abrió nuevas oportunidades de colaboración. Asimismo, la Embajada ha facilitado visitas de delegaciones vietnamitas a destacadas universidades y centros de investigación israelíes para promover proyectos conjuntos en inteligencia artificial, educación, salud y transferencia tecnológica.



Tras más de dos meses al frente de la misión diplomática en Israel, Nguyen Ky Son aseguró que la imagen y el prestigio de Vietnam continúan fortaleciéndose entre los ámbitos político, empresarial, académico y mediático israelíes. A su juicio, este reconocimiento responde a la eficacia de una política exterior independiente y autónoma, basada en la diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales y en una diplomacia flexible aplicada de forma creativa.



De cara al futuro, la Embajada de Vietnam en Israel seguirá situando la diplomacia económica y la cooperación científico-tecnológica entre sus principales prioridades, al tiempo que impulsará la diplomacia entre partidos y los intercambios entre los pueblos para consolidar la base política y social de las relaciones bilaterales. El objetivo es seguir fortaleciendo una asociación cada vez más sólida, eficaz y sostenible, en consonancia con el potencial y las aspiraciones compartidas por ambas naciones./.

VNA