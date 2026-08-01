Sociedad

Infraestructura eléctrica impulsa el crecimiento del centro de Vietnam

Las provincias de Nghe An y Ha Tinh fortalecen su infraestructura eléctrica para garantizar la seguridad energética, atraer inversiones y respaldar el crecimiento económico.

Inspeccionan el sistema de conmutación eléctrica antes del mantenimiento en la subestación en la provincia de Nghe An. (Fuente: VNA)
Inspeccionan el sistema de conmutación eléctrica antes del mantenimiento en la subestación en la provincia de Nghe An. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - Con el objetivo de promover un crecimiento económico de dos dígitos según el espíritu de la Resolución 70-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam, el sector eléctrico en las provincias centrales de Nghe An y Ha Tinh se esfuerza por garantizar la seguridad energética, al considerarlo una base importante para atraer inversiones.​

La visión constante del sector es que la infraestructura eléctrica debe ir un paso por delante para desbloquear los recursos de desarrollo.​

La compañía eléctrica de Ha Tinh (PC Ha Tinh) define que el suministro eléctrico no solo debe satisfacer la demanda actual, sino también crear espacio para el desarrollo a largo plazo.​

En un contexto de calor extremo superior a los 40 °C y una demanda eléctrica en zonas turísticas como Thien Cam que alcanza picos constantes, el sector eléctrico ha invertido proactivamente en más estaciones de baja tensión y desarrollado planes de contingencia. El uso de tecnología moderna, como cámaras térmicas y drones, ayuda a monitorear y resolver incidentes sin necesidad de cortes de luz, garantizando un flujo eléctrico continuo para la producción y el comercio.

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Mantenimiento y reparación del sistema eléctrico en la subestación de distribución de energía de media tensión en la provincia de Nghe An. (Fuente: VNA)

En Nghe An, el nuevo centro industrial de la región septentrional del Centro, PC Nghe An ha implementado 32 categorías de inversión con un capital total de aproximadamente 19,23 millones de dólares, renovando más de 230 km de líneas de media tensión. Esta proactividad ayuda a que grandes parques industriales como WHA mantengan operaciones estables las 24 horas del día, los siete días de la semana, creando un entorno de inversión confiable para las empresas.​

A escala de la Corporación Eléctrica del Norte (EVNNPC), en los primeros seis meses de 2026, la unidad desplegó más de mil 300 proyectos de redes eléctricas de media y baja tensión con una inversión total de aproximadamente 741,31 millones de dólares.​

Las provincias como Ha Tinh, Nghe An y Thanh Hoa han alcanzado altas tasas de finalización de inversiones, creando una base sólida para satisfacer las aspiraciones de crecimiento económico en el próximo período.​

Las nuevas obras eléctricas y el sentido de responsabilidad del equipo de trabajadores están convirtiendo la corriente eléctrica en la "sangre" que nutre los proyectos de inversión.​

Garantizar un suministro eléctrico estable no solo sirve a la vida cotidiana, sino que es un firme compromiso local: se ha decidido no permitir que el flujo de inversión se detenga por la espera de electricidad./.

VNA
#Vietnam #Nghe An #Ha Tinh #infraestructura eléctrica
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