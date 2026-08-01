Paciente extranjera recorre más de 9.000 km hasta Vietnam para un reemplazo articular

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Seguro de salud cubre a 94,4 millones de vietnamitas en 2026
El seguro de salud de Vietnam cubrió la atención de 94,4 millones de personas en el primer semestre de 2026, con un gasto de más de 3,26 mil millones de dólares.
Vietnam realiza histórica cirugía de trasplante reconstructivo
El Hospital Universitario Viet Duc realizó hoy con éxito el primer trasplante de pene de la historia en el país utilizando un donante con muerte cerebral.
Hospital Volador Orbis fortalece formación oftalmológica en Vietnam
El Hospital Volador Orbis refuerza la capacitación de especialistas y la atención ocular en Vietnam con tecnología médica de vanguardia.
Ecosistema nacional para la medicina especializada
Vietnam impulsa una red nacional de medicina especializada para fortalecer la atención de alta complejidad, la investigación y la innovación sanitaria.
Vietnam y Bulgaria estrechan la cooperación en sector de la salud
Vietnam y Bulgaria fortalecen la cooperación en educación médica, investigación científica y productos farmacéuticos mediante nuevos acuerdos entre universidades e instituciones de salud.
Expertos destacan avances de la medicina vietnamita tras 40 años de Renovación
Expertos destacan los avances de la medicina vietnamita y proponen acelerar la transformación digital, la atención primaria y la innovación sanitaria.
Ciudad Ho Chi Minh acelera chequeos médicos para toda la población
Inmediatamente después del lanzamiento de la campaña nacional de chequeos médicos de 150 días, muchas localidades de Ciudad Ho Chi Minh han acelerado urgentemente su implementación, con vistas a completar los exámenes sanitarios del 100% de sus residentes antes del 15 de diciembre.
Vietnam actualiza el tratamiento de la diabetes con las recomendaciones ADA 2026
Especialistas en Vietnam destacan un tratamiento personalizado de la diabetes que prioriza la protección cardiovascular, renal y la prevención de complicaciones.
Vietnam actualiza nuevas tendencias en tratamiento del ictus con robótica e IA
Más de 500 expertos participan en la ciudad de Can Tho en un congreso internacional sobre robótica, inteligencia artificial y nuevas tecnologías para el tratamiento del ictus.
Realizan con éxito otro trasplante de corazón en Ciudad Ho Chi Minh
El equipo quirúrgico implantó con éxito el órgano en un paciente de 29 años en un tiempo récord de 65 minutos, utilizando un corazón trasladado desde Hanoi tras la donación humanitaria de la familia de un paciente con muerte cerebral.
Vietnam inaugura nueva sede del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania en Ninh Binh
Vietnam inaugura nueva sede del Hospital de Amistad Vietnam-Alemania en Ninh Binh
Adultos mayores en Vietnam recibirán chequeo médico gratuito anual desde 2026
A partir de 2026, los adultos mayores en Vietnam recibirán chequeos médicos periódicos al menos una vez al año, y sus historiales clínicos serán gestionados y supervisados conforme a lo establecido en la Decisión N.º 1116/QD-TTg, firmada por el Primer Ministro el 22 de junio de 2026.
Ciudad Ho Chi Minh busca garantizar chequeos médicos al 100% de la población en 2026
Ciudad Ho Chi Minh impulsa un programa de salud preventiva que busca garantizar chequeos médicos periódicos al 100% de la población en 2026, con más de 108.000 personas ya examinadas en el primer mes.
Vietnam refuerza atención a las personas mayores con chequeos médicos gratuitos
La viceprimera ministra Pham Thi Thanh Tra firmó la Decisión N.º 1116/QD-TTg, que garantiza al menos un chequeo médico anual gratuito para los adultos mayores en Vietnam. El programa nacional revisado al 2030 prioriza el control de enfermedades no transmisibles y la creación de centros de atención diurna.
Da Nang salva a bebé de turista de Singapur nacida con solo 720 gramos
Un hospital en Da Nang logra salvar a una bebé de 720 gramos nacida de una turista de Singapur tras 87 días de cuidados intensivos neonatales.
Vietnam y Japón amplían cooperación en salud y formación
El Hospital Militar Central 108 de Vietnam firmó recientemente un memorando de entendimiento de cooperación con la Facultad de Medicina de la Universidad de Toho de Japón, un paso hacia la materialización de los compromisos y acuerdos de alto nivel entre los líderes de ambos países en materia de cooperación bilateral, especialmente la salud.
Seis pacientes reciben oportunidad de vida gracias a trasplantes de órganos de un mismo donante
Un donante con muerte cerebral permitió seis trasplantes exitosos en Hue, incluidos corazón, hígado, riñones y córneas.
Vietnam renueva atención primaria de salud para mejorar calidad de servicios
Provincias y ciudades de Vietnam fortalecen la atención primaria, la salud digital y la medicina preventiva en cumplimiento de la Resolución 72.
Transformación digital impulsa gestión de salud en Ciudad Ho Chi Minh
La plataforma de Salud Pública del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh actualizó hasta el 15 del presente mes los datos sanitarios de más de 2,3 millones de personas, se informó hoy aquí.
Vietnam transfiere a Francia técnica de reproducción asistida
Casi 30 años después de haber recibido de Francia la tecnología de fecundación in vitro (FIV), Vietnam transfirió por primera vez una técnica de reproducción asistida al país que anteriormente le brindó apoyo, reafirmando la madurez y el creciente prestigio de la medicina vietnamita.