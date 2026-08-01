Salud

Paciente extranjera recorre más de 9.000 km hasta Vietnam para un reemplazo articular

Según informó el Hospital Universitario Viet Duc, una mujer neozelandesa de 51 años viajó más de 9.000 km hasta Vietnam para someterse a una cirugía de reemplazo de cadera en este centro, después de años de sufrir dolor crónico y esperar una intervención quirúrgica en su país de origen.

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