Salud

Hospital Volador Orbis fortalece formación oftalmológica en Vietnam

El Hospital Volador Orbis refuerza la capacitación de especialistas y la atención ocular en Vietnam con tecnología médica de vanguardia.

La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, entrega flores de felicitación a los representantes participantes en el programa Hospital Volador Orbis 2026 en Da Nang. (Foto: VNA)
La vicepresidenta del Comité Popular de la ciudad de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, entrega flores de felicitación a los representantes participantes en el programa Hospital Volador Orbis 2026 en Da Nang. (Foto: VNA)

Da Nang, Vietnam (VNA) - El programa Hospital Volador Orbis 2026 fue inaugurado hoy en el Aeropuerto Internacional de Da Nang, en una iniciativa organizada conjuntamente por el Comité Popular municipal y la organización internacional Orbis, con el objetivo de fortalecer la formación de recursos humanos especializados en oftalmología y ampliar el acceso de la población vietnamita a servicios de atención ocular de alta calidad.

Esta es la quinta ocasión en que el Hospital Volador Orbis visita la ciudad centrovietnamita de Da Nang y coincide con el vigésimo aniversario de la primera misión de la organización en Vietnam, realizada en 2006.

Del 17 de julio al 11 de agosto, más de 20 especialistas voluntarios en oftalmología procedentes de siete países impartirán formación a más de 230 médicos, enfermeros y profesionales de la salud vietnamitas. El programa abarca especialidades como cirugía de cataratas, tratamiento del glaucoma, enfermedades de la retina y cirugía reconstructiva ocular, combinando simulaciones, seminarios clínicos y capacitación práctica.

La iniciativa busca facilitar el acceso del personal sanitario de la región central a técnicas oftalmológicas avanzadas, reforzar sus competencias profesionales y ampliar la disponibilidad de servicios de atención ocular de calidad, especialmente para pacientes en situación vulnerable.

Las actividades presenciales se desarrollan tanto a bordo del Hospital Volador Orbis, ubicado en la zona militar del Aeropuerto Internacional de Da Nang, como en el Hospital Oftalmológico de esta urbe. Además, los participantes completan cursos de formación en línea antes y después del programa para garantizar la continuidad del aprendizaje.

Las autoridades esperan que esta edición contribuya a fortalecer las capacidades del personal especializado en oftalmología de Da Nang y de la región central, elevando la calidad de los servicios y reduciendo la incidencia de la ceguera prevenible en Vietnam.

La vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, Nguyen Thi Anh Thi, destacó que la ciudad fue la primera localidad vietnamita seleccionada por Orbis International para acoger el programa Hospital Volador. Añadió que, durante las dos últimas décadas, la organización ha acompañado al sector oftalmológico vietnamita en las labores de prevención de la ceguera y mejora de la atención ocular.

La edición de este año se desarrolla a bordo de un avión MD-10, transformado por patrocinio de FedEx en un hospital volador de tercera generación, considerado el único centro móvil de formación oftalmológica acreditado del mundo, equipado con quirófano, aulas y un moderno centro de simulación.

Por su parte, la presidenta y directora ejecutiva de Orbis International, Kathleen Sherwin, señaló que el programa también conmemora los 30 años de cooperación entre la organización, el Ministerio de Salud y el sector oftalmológico vietnamita.

Durante ese período, Orbis ha contribuido a la capacitación de más de 40 mil profesionales dedicados a la atención ocular, ha apoyado más de 5,2 millones de exámenes y evaluaciones oftalmológicas, ha contribuido a la realización de más de 139 mil cirugías para recuperar la visión, ha colaborado en la creación de 17 centros de tratamiento de la retinopatía prematura y ha respaldado la elaboración de diversas guías nacionales de práctica clínica en oftalmología.

Sherwin afirmó que Vietnam se está consolidando como uno de los países líderes de la región en atención oftalmológica pediátrica, tratamiento de la retinopatía diabética y de la retinopatía prematura, formación de recursos humanos e incorporación de la innovación en esta especialidad.

Añadió que, mediante la plataforma de formación en línea Cybersight, la simulación clínica, la telemedicina y la inteligencia artificial, las actividades de capacitación continuarán incluso después de que el Hospital Volador concluya su misión en Vietnam.

El programa Hospital Volador Orbis constituye un modelo eficaz de cooperación internacional para la transferencia de tecnología, la formación de recursos humanos y el fortalecimiento de la calidad de los servicios oftalmológicos, en apoyo de los esfuerzos de Vietnam por prevenir la ceguera y mejorar la atención sanitaria de la población./.

VNA
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