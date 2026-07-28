Ecosistema nacional para la medicina especializada

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza hacia la construcción de un ecosistema nacional de medicina especializada en el que los principales centros hospitalarios no solo asuman el tratamiento de los casos más complejos, sino también la investigación científica, la formación de recursos humanos altamente cualificados y la transferencia de conocimientos a toda la red sanitaria, con el objetivo de desarrollar un sistema de salud moderno, humanista, autosuficiente e integrado internacionalmente.



El desarrollo de la medicina especializada constituye una de las orientaciones establecidas en la Resolución No. 72-NQ/TW del Buró Político, que plantea la creación de un sistema sanitario moderno, equitativo, eficiente y de alta calidad, mediante el fortalecimiento de varios centros médicos especializados con estándares regionales e internacionales.



Desde el primer trasplante renal realizado en junio de 1992, Vietnam ha efectuado más de 10 mil trasplantes de órganos y domina actualmente las técnicas de trasplante de riñón, hígado, corazón, pulmón y otras partes del cuerpo humano. El país también ha registrado un número creciente de procedimientos de coordinación de donación y trasplante entre hospitales separados por miles de kilómetros.



Los médicos realizan un trasplante de corazón a un paciente en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

El Hospital Universitario Viet Duc ha consolidado su posición como centro quirúrgico de referencia al dominar técnicas de trasplante multiorgánico y trasplante dominó, lo que refleja tanto el avance tecnológico como la creciente capacidad de coordinación del sistema nacional de trasplantes.



Paralelamente, hospitales de distintas localidades han incorporado con éxito otras técnicas altamente especializadas, entre ellas intervenciones cardíacas fetales, implante de válvula aórtica por catéter, cirugía robótica, intervenciones neurovasculares, radioterapia de alta precisión y sistemas extracorpóreos de soporte circulatorio y respiratorio.



Al mismo tiempo, los principales centros sanitarios del país han reforzado su papel como instituciones de formación y orientación técnica. La consulta médica a distancia, la telemedicina y los programas de transferencia tecnológica han permitido extender procedimientos que anteriormente solo podían realizarse en Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh o Hue hacia hospitales provinciales, incluidos centros situados en zonas montañosas, fronterizas y de difícil acceso.



Otro avance destacado es la creciente participación del sector privado en la medicina especializada. Diversos hospitales privados han incrementado sus inversiones en infraestructura, equipamiento, recursos humanos y especialidades de alta complejidad, ampliando la capacidad de prestación de servicios y promoviendo una mayor competencia en términos de calidad.



La planificación de la red nacional de establecimientos sanitarios para el período 2021-2030, con visión hasta 2050, establece una organización adaptada a las seis regiones socioeconómicas del país. El plan contempla 17 hospitales generales provinciales con funciones regionales, al menos un hospital de alta especialización en cada región y, como mínimo, un hospital especializado en cada provincia y ciudad.



En este contexto, las autoridades sanitarias consideran que el desarrollo de los centros médicos especializados debe ir más allá de la incorporación de tecnologías avanzadas para convertirse en un elemento estratégico del fortalecimiento de la capacidad sanitaria nacional.



El director del Hospital Pediátrico Nacional, profesor y doctor Tran Minh Dien, afirmó que estos centros deben asumir el liderazgo técnico del sistema, elaborar guías de tratamiento, establecer estándares de calidad y seguridad para los pacientes, impulsar programas permanentes de formación y transferencia tecnológica y reforzar las consultas médicas en tiempo real entre distintos niveles asistenciales.



Asimismo, señaló que los centros especializados deben constituirse en núcleos de innovación mediante el desarrollo de ecosistemas sólidos de investigación, la aplicación de la medicina de precisión, la inteligencia artificial, los macrodatos y la transformación digital.



En la misma línea, el director del Hospital Bach Mai, profesor asociado y doctor Dao Xuan Co, sostuvo que los centros especializados deben sustentarse en cinco pilares: capacidad para tratar las enfermedades más complejas, formación de personal altamente cualificado vinculada a la práctica clínica, investigación científica e innovación, gestión hospitalaria conforme a estándares internacionales y liderazgo técnico de la red sanitaria mediante la elaboración de protocolos clínicos y el fortalecimiento de los hospitales locales.



Según el viceministro de Salud, profesor y doctor Tran Van Thuan, la transformación prevista implica pasar de invertir en hospitales individuales a construir una red multinivel de medicina especializada, con funciones claramente definidas, estrecha coordinación y apoyo mutuo.



En este modelo, los hospitales nacionales de referencia se concentrarán en las técnicas más complejas, las enfermedades raras y la investigación científica, además de la formación de especialistas y el establecimiento de estándares profesionales. Las clínicas con funciones regionales deberán resolver la mayor parte de los casos graves para reducir la derivación de pacientes hacia unos pocos hospitales centrales, mientras que los centros especializados de las provincias y ciudades actuarán como núcleos técnicos estrechamente vinculados con la atención primaria y los hospitales de menor nivel.



El Ministerio de Salud también promueve un cambio en la orientación de las inversiones, que dejarán de centrarse en hospitales aislados para favorecer la creación de un ecosistema integral de medicina especializada. En este esquema, los centros deberán combinar asistencia médica, investigación, formación, innovación, experimentación y transferencia tecnológica.



Con ese propósito, el Ministerio estudia nuevos modelos de desarrollo, entre ellos complejos médicos especializados, centros de excelencia y agrupaciones que integren hospitales, universidades, institutos de investigación y empresas. Según las autoridades, estos complejos deberán integrar de manera efectiva la atención sanitaria, la formación, la investigación, la transferencia tecnológica, la producción experimental y el desarrollo de la industria biomédica.



Otro cambio de enfoque consiste en sustituir la lógica de trasladar a los pacientes a hospitales superiores por la de transferir conocimientos y capacidades hacia los niveles inferiores mediante la formación de equipos médicos, la transferencia tecnológica, las consultas a distancia y el apoyo permanente a los establecimientos locales./.