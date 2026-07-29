Salud

Vietnam realiza histórica cirugía de trasplante reconstructivo

El Hospital Universitario Viet Duc realizó hoy con éxito el primer trasplante de pene de la historia en el país utilizando un donante con muerte cerebral.

El primer trasplante de pene exitoso de un donante con muerte cerebral se realizó en el Hospital Universitario Viet Duc. (Foto: VNA)
El primer trasplante de pene exitoso de un donante con muerte cerebral se realizó en el Hospital Universitario Viet Duc. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - El Hospital Universitario Viet Duc realizó hoy con éxito el primer trasplante de pene de la historia en el país utilizando un donante con muerte cerebral.

La hazaña marca un nuevo avance para la cirugía vietnamita en el campo del trasplante de tejidos complejos, lo que reafirma su capacidad para dominar las técnicas modernas de trasplante y el desarrollo del sistema de trasplante de órganos en el país.

Se trata de un paciente masculino de 43 años de edad que se había sometido a una cirugía de amputación de pene en el Centro de Andrología del Hospital de la Amistad Vietnam-Alemania.

Tras cuatro años de tratamiento, la salud del paciente se estabilizó, pero la porción restante del órgano reproductivo era demasiado corta, lo que provocaba importantes dificultades en la actividad sexual y afectaba en gran medida a su psicología y calidad de vida, aunque la función urinaria se mantuvo sin problemas.

Con el objetivo de restaurar la forma y la función del pene para que el paciente pudiera retomar su vida normal lo antes posible, este fue sometido a una consulta multidisciplinaria, con una evaluación integral de factores profesionales, inmunológicos, psicológicos y éticos.

Los resultados demostraron que el paciente cumplía plenamente los criterios para el trasplante.

Según el Dr. Nguyen Quang, profesor asociado y director del Centro de Andrología del Hospital de la Amistad Viet Duc, el procedimiento de trasplante requiere técnicas muy complejas, cuando los médicos deben reconstruir simultáneamente la uretra, y los tejidos esponjoso-cavernosos, y bajo el microscopio, hacen que las suturas conectan arterias, venas y nervios de tamaño muy pequeño, entre otros.

El caso implicó una estrecha colaboración entre múltiples especialidades como trasplante de órganos, andrología, microcirugía, anestesia y reanimación, inmunología y enfermería, con el objetivo no solo de garantizar la supervivencia del injerto, sino también de restaurar la función urinaria, la sensibilidad y la capacidad eréctil en el futuro.

Tal éxito abre nuevas oportunidades de tratamiento para pacientes que han perdido el pene debido a cáncer, traumatismos o accidentes, y confirma la capacidad de dominio de Vietnam en técnicas complejas de trasplante de tejidos.

El Dr. Duong Duc Hung, profesor asociado y director del Hospital de la Amistad Vietnam-Alemania, comunicó que hasta la fecha solo se han publicado cinco casos de trasplante de pene, y el más reciente se reportó en 2018.

Hasta el momento, la evolución del paciente tras el trasplante ha sido muy positiva. Se encuentra alerta, en estado general estable y sus constantes vitales están dentro de los límites normales.

Mientras la herida quirúrgica está cicatrizando bien y no se han observado complicaciones tempranas significativas. Se realizó un seguimiento exhaustivo de la función urinaria y el paciente respondió bien al protocolo antirrechazo y a los cuidados posteriores al trasplante.

Aunque los resultados iniciales son muy prometedores, los médicos continuarán dando do seguimiento de cerca al paciente para evaluar exhaustivamente la eficacia a largo plazo del trasplante, con el objetivo no solo de garantizar la supervivencia del injerto, sino también de maximizar la recuperación funcional y mejorar la calidad de su vida.

El triunfo inicial se considera un requisito previo importante para que el Hospital continúe desarrollando técnicas complejas de trasplante de tejidos, contribuyendo a mejorar la calidad del tratamiento y abriendo oportunidades de recuperación para pacientes con lesiones especiales./.

VNA
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