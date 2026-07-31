Seguro de salud cubre a 94,4 millones de vietnamitas en 2026

Hanoi (VNA) - En los primeros seis meses de 2026, un total de 94,4 millones de personas a lo largo del país recibieron exámenes médicos y tratamientos cubiertos por el seguro de salud, con un gasto equivalente de alrededor de tres mil 269 millones de dólares.

Tal información se dio a conocer hoy durante una conferencia nacional en línea, organizada por el Seguro Social de Vietnam (VSS) para evaluar los resultados de la implementación de las pólizas de seguro de salud en el primer semestre y para establecer tareas y soluciones destinadas a controlar los costos en los últimos seis meses de 2026.

El evento hizo hincapié en la necesidad primordial de seguir mejorando la eficacia de la aplicación de las políticas de seguro de salud, controlar estrictamente los costes de los exámenes y tratamientos médicos y garantizar los derechos de los participantes en el nuevo contexto.

Al intervenir en el encuentro, el director de VSS, Le Hung Son, enfatizó en los primeros seis meses de 2026, todo el sistema de seguro social realizó esfuerzos concertados para implementar diversas soluciones, logrando resultados significativos en la organización y aplicación de las pólizas de seguro de salud, lo que contribuyó a garantizar beneficios prácticos para los participantes.

Sin embargo, al entrar en el último semestre del año, la situación presenta numerosos desafíos, especialmente porque el coste de los exámenes y tratamientos médicos cubiertos por el seguro de salud tiende a aumentar rápidamente, lo que exige una innovación continua en los métodos de gestión, una mejora de la calidad de la evaluación y un mayor rigor en la disciplina y el orden en el desempeño de las funciones, señaló.

Le Hung Son solicitó que las autoridades locales evaluaran seriamente la situación actual con precisión, identificaran claramente las deficiencias y limitaciones existentes y, a partir de ahí, propusieran soluciones apropiadas y prácticas.

En particular, resulta necesario reforzar el papel de supervisión, analizar de forma proactiva los datos sobre los costes de los exámenes y tratamientos médicos, y detectar con prontitud cualquier anomalía en los centros sanitarios para que se puedan tomar medidas correctivas de manera temprana, evitando situaciones que superen el límite o el presupuesto, afectando al equilibrio del Fondo de Seguro de Salud y a los derechos de los participantes, remarcó.

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Además, hizo hincapié en la importancia de revisar de manera integral todos los tipos de exámenes y tratamientos médicos. En cuanto a las dificultades que surgen en la práctica, especialmente las relacionadas con los chequeos sanitarios rutinarios, las localidades deben coordinarse proactivamente con el Departamento de Salud para resolverlas con prontitud, entre otros.

En la conferencia, los delegados se centraron en debatir y proponer numerosas soluciones prácticas para mejorar la eficacia de la implementación de las pólizas de seguro médico.

Asimismo, enfatizaron la estricta implementación de las instrucciones de los ministerios de Finanzas y de Salud para prevenir y combatir el abuso y la especulación sobre el Fondo del Seguro Médico; así como el mejoramiento de la calidad del equipo de inspección, asegurando profesionalismo, transparencia y objetividad./.

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