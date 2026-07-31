Laos impulsa oleoducto con Vietnam en pos de seguridad energética

Vientiane (VNA) - El Gobierno laosiano ha ordenado a los ministerios, ramas y localidades pertinentes que estudien y determinen con urgencia las opciones de inversión para la construcción de un oleoducto que conecte con Vietnam, con el fin de mejorar la seguridad energética nacional en medio de la creciente inestabilidad del mercado mundial de combustibles.



Esta medida se lleva a cabo en el contexto que los gobiernos de los países en la región siguen de cerca la situación en Oriente Medio, donde los conflictos y las tensiones geopolíticas están generando preocupación sobre el suministro de combustible y el aumento de sus precios en el mundo.



Como país sin litoral que depende en gran medida de las importaciones de combustible, Laos es altamente vulnerable a las interrupciones del suministro externo y a las fluctuaciones de precios.



Al estudiar la posibilidad de construir un oleoducto directo desde Vietnam, el Gobierno laosiano busca estabilizar la seguridad energética a largo plazo, mejorar la fiabilidad del suministro de combustible y reducir los costos de transporte.



Durante una reunión ordinaria correspondiente a julio de 2026, el Gobierno laosiano también ha instruido a las unidades concernientes para que supervisen de cerca los precios mundiales del petróleo y preparen medidas de respuesta oportunas en caso de escasez de petróleo o aumentos repentinos de los precios.



Las agencias competentes tienen la tarea de garantizar el suministro de petróleo, prevenir la situación del acaparamiento, y ajustar la estructura de precios nacionales de la gasolina y el petróleo para reflejar la evolución del mercado.



Además de estudiar el proyecto del oleoducto, el Gobierno laosiano reafirmó en el encuentro su plan para promover el uso de vehículos eléctricos y de energías renovables, con vistas a reducir la dependencia de las importaciones de combustible.



Asimismo, hizo hincapié en la importancia de supervisar estrictamente la seguridad de las represas hidroeléctricas; mejorar la gestión de las fuentes hidricas en los proyectos hidroeléctricos; reparar las líneas de transmisión eléctrica, los transformadores y las redes obsoletas, y elaborar planes de respuesta ante emergencias para minimizar el impacto de posibles apagones.



En los próximos tiempos, el Gobierno de Laos seguirá centrándose en mantener la estabilidad política y el orden social; fortalecer la preparación para la respuesta ante inundaciones durante la temporada de lluvias; mejorar la recaudación de ingresos; reparar las carreteras dañadas por las inclemencias del tiempo; apoyar la producción agrícola; atraer inversiones; elevar la calidad de los servicios de salud; y acelerar los preparativos para el próximo periodo de sesiones de la Asamblea Nacional, entre otros./.

VNA