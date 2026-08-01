Vietnam apuesta por reforzar la coordinación exterior para salvaguardar los intereses nacionales

Hanoi (VNA) - La 33.ª Conferencia Diplomática de Vietnam quedó inaugurada hoy en Hanoi en un formato híbrido, con sesiones presenciales y conexión en línea con las autoridades locales y las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero.



Durante la apertura, el miembro del Buró Político, viceprimer ministro y titular de Defensa, Phan Van Giang, y el también miembro del Buró Político y ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre los ministerios de Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, así como con el resto de organismos y administraciones, para preservar un entorno de paz y estabilidad que favorezca el desarrollo del país y garantice al máximo los intereses nacionales.



En su intervención, Phan Van Giang destacó que el actual contexto internacional, marcado por una creciente competencia estratégica entre las grandes potencias y por conflictos e incertidumbres en diversas regiones, exige fortalecer la acción exterior de Vietnam. En este sentido, recordó que el XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam definió la política exterior, la integración internacional, la defensa y la seguridad como tres tareas estratégicas y permanentes para la construcción y protección del país.



El titular de Defensa reiteró la necesidad de mantener una política exterior independiente, autónoma, pacífica y orientada a la cooperación, basada en la diversificación y multilateralización de las relaciones internacionales, al tiempo que abogó por profundizar la integración internacional de conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.



Asimismo, presentó siete prioridades para reforzar la coordinación entre los ministerios de Defensa, Relaciones Exteriores y Seguridad Pública. Entre ellas figuran el fortalecimiento del asesoramiento estratégico en política exterior, una mayor coordinación en la gestión de asuntos regionales e internacionales, la organización de actividades diplomáticas de alto nivel, el impulso de la cooperación internacional en materia de defensa, el desarrollo de recursos humanos especializados y el perfeccionamiento del marco jurídico e institucional que rige la acción exterior y la integración internacional.



Phan Van Giang expresó su confianza en que la diplomacia vietnamita continuará obteniendo nuevos avances y contribuirá al cumplimiento de los objetivos de desarrollo y a la defensa firme de la soberanía y los intereses nacionales en la nueva etapa.



Por su parte, Luong Tam Quang subrayó que la cooperación internacional en materia de seguridad y orden público ha reforzado la posición de Vietnam en el escenario internacional. Según explicó, desde 2025 el Ministerio de Seguridad Pública ha suscrito 73 tratados y acuerdos internacionales en este ámbito, ha ampliado la cooperación para combatir la delincuencia transnacional y organizó con éxito la ceremonia de apertura para la firma de la Convención de Hanói, que registró una participación récord de países.



El ministro señaló que estas iniciativas también han contribuido a la formulación de estrategias nacionales, la promoción de la transferencia tecnológica, la captación de recursos internacionales y el fortalecimiento de la cooperación frente a delitos transnacionales, además de preparar una participación más amplia de Vietnam en las operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas.



De cara al futuro, el Ministerio de Seguridad Pública centrará su labor en cuatro líneas de acción: reforzar la seguridad y el orden desde una fase temprana y más allá de las fronteras nacionales; mejorar la capacidad de asesoramiento estratégico; ampliar la cooperación en ámbitos como la ciberseguridad, las operaciones de mantenimiento de la paz y las tareas de búsqueda y rescate; y participar activamente en la elaboración de normas regionales sobre inteligencia artificial, ciberespacio, transformación digital e intercambio transfronterizo de datos en el marco de la ASEAN.



Luong Tam Quang concluyó que la eficacia de la política exterior no debe medirse por el número de visitas oficiales o acuerdos suscritos, sino por su contribución efectiva al cumplimiento de los objetivos estratégicos del país. En este sentido, aseguró que el Ministerio de Seguridad Pública continuará trabajando estrechamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, las representaciones diplomáticas vietnamitas y el resto de instituciones para aplicar de manera eficaz la política exterior de Vietnam en esta nueva etapa de desarrollo./.

VNA