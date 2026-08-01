Máximo dirigente vietnamita asiste a la inauguración de 33.ª Conferencia Diplomática

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam, participó hoy en la sesión inaugural de la 33.ª Conferencia Diplomática, celebrada en Hanoi en formato híbrido, con participación presencial desde el Centro Internacional de Convenciones y conexión en línea con los comités provinciales y municipales del Partido, así como con las representaciones diplomáticas vietnamitas en el extranjero.



Al acto asistieron altos dirigentes del Partido y del Estado, representantes de ministerios, organismos centrales y locales, exdirigentes del Ministerio de Relaciones Exteriores, además de embajadores y jefes de las misiones diplomáticas de Vietnam en el exterior.



Bajo el lema “Promover el papel pionero y cumplir la misión estratégica y permanente de la diplomacia vietnamita en la nueva era”, la 33.ª Conferencia Diplomática, junto con la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, constituye el principal foro del sector para analizar la situación internacional, evaluar los resultados de la política exterior y definir las prioridades de la diplomacia vietnamita para la próxima etapa.



En la apertura, el ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, destacó que la conferencia se celebra en un momento de especial trascendencia para el país, tras el éxito del XIV Congreso Nacional del Partido y de las elecciones de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares en todos los niveles.



El canciller subrayó que el XIV Congreso ratificó que la política exterior y la integración internacional, junto con la defensa y la seguridad, constituyen una tarea estratégica y permanente, además de establecer importantes orientaciones para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo con horizonte en 2030 y 2045.



Según Le Hoai Trung, la conferencia examinará la evolución del escenario regional e internacional, evaluará los avances de la política exterior y de la integración internacional, y definirá las medidas necesarias para implementar la línea diplomática aprobada por el XIV Congreso mediante una renovación del pensamiento estratégico y de los mecanismos de ejecución.

El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung. (Foto: VNA)

A lo largo de nueve días de trabajo se celebrarán 18 sesiones dedicadas a temas como la estrategia integral de política exterior, la diplomacia al servicio del desarrollo, la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital, la diplomacia del Partido, la diplomacia popular, la diplomacia parlamentaria, el fortalecimiento de las representaciones vietnamitas en el exterior y la construcción institucional del sector diplomático. Como novedad, la agenda incluirá por primera vez una reunión conjunta entre los ministerios de Defensa, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores.



Al término del encuentro está prevista la aprobación de una resolución y de un programa de acción para poner en marcha las conclusiones de la conferencia.



De acuerdo con las orientaciones del secretario general y presidente To Lam, los debates se centrarán en tres ejes fundamentales: profundizar la comprensión de la estrategia de desarrollo del país, reafirmar el carácter estratégico y permanente de la política exterior y la integración internacional, y garantizar la aplicación coherente de las directrices del Partido y del Estado sobre la diplomacia en la nueva etapa.



Durante la sesión inaugural, representantes de diversos ministerios y organismos presentaron además ponencias sobre la implementación de la política exterior definida por el XIV Congreso Nacional del Partido./.