Líder vietnamita insta a reforzar el papel pionero de la diplomacia

Hanoi (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, afirmó que la diplomacia vietnamita debe desempeñar un papel pionero al anticipar oportunidades, formular un asesoramiento estratégico preciso y actuar con rapidez para contribuir a la protección temprana del país y a la movilización de recursos externos en favor del desarrollo nacional.



Así lo expresó durante la inauguración de la 33.ª Conferencia Diplomática de Vietnam, celebrada hoy en Hanoi bajo el lema “Fortalecer el papel pionero y cumplir las tareas estratégicas y permanentes de la diplomacia vietnamita en la nueva era”.



El encuentro se desarrolla en formato híbrido, con participación presencial y conexión en línea con las autoridades locales y las misiones diplomáticas vietnamitas en el extranjero.



Durante su intervención, el máximo dirigente vietnamita subrayó que el XIV Congreso Nacional del Partido, junto con las resoluciones sobre política exterior e integración internacional, ha definido con claridad la estrategia de desarrollo del país para la nueva etapa. En ese contexto, afirmó que el desafío inmediato consiste en traducir esas directrices en acciones rápidas, eficaces y con resultados tangibles.



Al analizar el panorama internacional, To Lam señaló que el mundo atraviesa profundas transformaciones y una creciente complejidad, aunque la paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo aspiraciones compartidas por la comunidad internacional.



Frente a ese escenario, sostuvo que la diplomacia vietnamita debe anticiparse a los acontecimientos, identificar las oportunidades desde etapas tempranas, ofrecer un asesoramiento estratégico acertado y actuar con rapidez para contribuir tanto a la defensa del país desde una perspectiva preventiva como a la movilización de recursos externos para el desarrollo nacional.



El dirigente instó además al sector diplomático a renovar su pensamiento estratégico y reforzar la capacidad de investigación, previsión y asesoramiento, con especial atención a los factores que incidirán a largo plazo en la seguridad y el desarrollo de Vietnam.



Entre ellos mencionó los reajustes estratégicos de las principales potencias, la reconfiguración de los centros económicos y tecnológicos, las transformaciones en el comercio, las finanzas y la energía, así como el avance de la inteligencia artificial, los semiconductores, la economía digital, la transición verde, la ciberseguridad y la seguridad de los datos. En este sentido, insistió en que la investigación debe orientarse no solo a identificar riesgos, sino también a detectar oportunidades y proponer medidas concretas.



To Lam destacó igualmente la necesidad de profundizar y elevar la eficacia de las relaciones exteriores. A su juicio, los marcos de cooperación establecidos deben traducirse en programas de acción y proyectos con resultados medibles.

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y delegados en la cita. (Foto: VNA)

El éxito de la política exterior, precisó, no se evalúa por el número de contactos diplomáticos o el nivel de las asociaciones alcanzadas, sino por su capacidad para fortalecer un entorno de paz, proteger los intereses nacionales, ampliar mercados, atraer inversiones, impulsar la transferencia de tecnología, desarrollar el capital humano y generar beneficios concretos para la población.



En materia de diplomacia para el desarrollo, el secretario general y presidente pidió priorizar la captación de recursos destinados a la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, el fortalecimiento del sector privado y la atracción de inversiones extranjeras de alta calidad.



Asimismo, abogó por consolidar redes de cooperación tecnológica que vinculen institutos de investigación, universidades, empresas y especialistas tanto dentro como fuera del país.



También hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el trabajo con la comunidad vietnamita residente en el exterior, la diplomacia cultural, la comunicación internacional, los servicios consulares y la protección de los ciudadanos vietnamitas. Reiteró que toda la actividad diplomática debe orientarse al servicio del desarrollo nacional y del bienestar de la población.



En el ámbito multilateral, To Lam llamó a elevar el papel de Vietnam en los mecanismos internacionales y a impulsar una integración más amplia, coordinada y eficaz. En ese marco, instó a preparar con suficiente antelación la organización del Año del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 y a perfeccionar los mecanismos de coordinación y supervisión para eliminar los obstáculos que dificultan la implementación de las políticas.



Por otra parte, destacó la importancia de formar un cuerpo diplomático con sólida preparación política y profesional, dominio de idiomas extranjeros, conocimientos en tecnología, derecho internacional, economía y cultura de los países socios, y con los intereses nacionales como principio rector de toda actuación.



Al concluir su discurso, el mandatario exhortó a que la 33.ª Conferencia Diplomática produzca resultados concretos. En particular, pidió definir prioridades, cronogramas y responsabilidades claras, identificar los principales proyectos, acuerdos, recursos y socios estratégicos, y convertir de inmediato las conclusiones del encuentro en planes de acción con responsables designados, plazos específicos y mecanismos permanentes de seguimiento para garantizar una ejecución efectiva./.