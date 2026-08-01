Orientaciones de máximo dirigente vietnamita marcarán rumbo de la política exterior

Hanoi (VNA) - Las orientaciones expuestas por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante la apertura de la 33.ª Conferencia Diplomática marcarán el rumbo de la política exterior vietnamita en la nueva etapa de desarrollo, afirmó el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung.



En declaraciones sobre el discurso del máximo dirigente vietnamita, el diplomático lo calificó de profundo e integral, al considerar que establece las principales orientaciones y los temas centrales que la conferencia deberá abordar para definir un plan de acción concreto en materia de relaciones exteriores.



Quoc Dung destacó especialmente los seis grupos de tareas propuestos por To Lam, al señalar que constituyen una guía para la labor del sector diplomático en el nuevo contexto internacional.



A su juicio, el mensaje del líder vietnamita no solo ofrece una visión estratégica de largo plazo, sino que también plantea al servicio exterior el reto de traducir esas directrices en acciones concretas mediante una planificación rigurosa y una implementación eficaz.



En ese sentido, subrayó la necesidad de seguir fortaleciendo la formación política y profesional del cuerpo diplomático. Consideró que los funcionarios deben comprender plenamente las orientaciones del Partido y del Estado, así como las nuevas exigencias derivadas de un entorno internacional cada vez más dinámico, para definir con claridad la posición de Vietnam, aprovechar sus fortalezas, superar sus limitaciones y responder de manera proactiva a los desafíos.



El embajador añadió que el cumplimiento de estos objetivos requiere no solo iniciativa y capacidad de adaptación por parte del sector diplomático, sino también una estrecha coordinación con el Partido, el Estado, el Gobierno, los ministerios y demás organismos, con el fin de movilizar esfuerzos conjuntos al servicio del desarrollo nacional.



En cuanto al papel de las representaciones vietnamitas en el exterior, Quoc Dung afirmó que una de sus funciones esenciales es acompañar y respaldar a la comunidad coterránea residente en otros países, al tiempo que promueve su contribución al proceso de construcción y desarrollo nacional.



Finalmente, sostuvo que, para hacer realidad el espíritu de las orientaciones de To Lam, las misiones diplomáticas deberán continuar renovando sus métodos de trabajo mediante un enfoque más proactivo, flexible e innovador, en consonancia con las exigencias de la integración internacional, el desarrollo del país y las expectativas tanto de la población como de la comunidad vietnamita en el extranjero./.

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