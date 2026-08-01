Diplomacia vietnamita orienta su estrategia hacia la captación de recursos para el desarrollo nacional

Washington (VNA) - La diplomacia vietnamita afronta una nueva etapa en la que su principal misión deja de ser únicamente ampliar las relaciones internacionales para centrarse en la captación de recursos que impulsen el desarrollo del país.



Así lo afirmó el embajador de Vietnam en Estados Unidos, Nguyen Quoc Dung, con la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática y de la 22.ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores, que se celebran del 1 al 8 de agosto en Hanoi.



El diplomático señaló que, tras casi cuatro décadas de Renovación (Doi Moi), la política exterior vietnamita debe transformar sus logros diplomáticos en capacidades concretas de desarrollo, fortaleciendo la competitividad, la autonomía y la resiliencia de la economía nacional.



En este sentido, sostuvo que la diplomacia debe desempeñar un papel más activo en la atracción de tecnología, inversión, conocimiento, capacidades de gestión y acceso a nuevos mercados, sin renunciar a los principios fundamentales de independencia, autonomía, defensa de los intereses nacionales y preservación de un entorno de paz y estabilidad.



Nguyen Quoc Dung destacó que, en un contexto marcado por el avance de la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la formación de recursos humanos altamente cualificados, la diplomacia económica, científica y tecnológica debe convertirse en uno de los principales motores del desarrollo.



Asimismo, consideró que la evaluación de la política exterior debe evolucionar para medir no solo el número de visitas oficiales o acuerdos alcanzados, sino, sobre todo, la capacidad de estas acciones para generar recursos, oportunidades y ventajas competitivas para el país.



En relación con los vínculos entre Vietnam y Estados Unidos, el embajador afirmó que Washington seguirá siendo un socio estratégico en ámbitos como la economía, las finanzas, la ciencia, la tecnología y la innovación.



No obstante, advirtió que las prioridades del segundo mandato del presidente Donald Trump en materia de comercio, aranceles, seguridad económica, alta tecnología y cadenas de suministro plantearán tanto oportunidades como desafíos para Vietnam.



Ante este escenario, señaló que la Embajada de Vietnam en Estados Unidos deberá reforzar sus capacidades de análisis, previsión y coordinación para anticipar el impacto de las políticas estadounidenses y facilitar una cooperación más eficaz con los ministerios, las autoridades locales y el sector empresarial vietnamita.



El embajador añadió que el éxito de la diplomacia al servicio del desarrollo dependerá también de la preparación interna del país, tanto para identificar sus necesidades en materia de tecnología, inversión y talento como para aprovechar de manera efectiva las oportunidades de cooperación internacional.



Destacó igualmente el potencial de la comunidad vietnamita residente en Estados Unidos, especialmente de científicos, especialistas y empresarios, como un activo estratégico para el desarrollo nacional. A su juicio, será necesario establecer programas específicos y mecanismos de coordinación que permitan convertir ese potencial en resultados concretos.



Asimismo, abogó por modernizar el funcionamiento de las representaciones diplomáticas vietnamitas en el exterior, fortaleciendo la implementación de los acuerdos de alto nivel, la investigación estratégica, la capacidad de alerta temprana y la coordinación permanente con los organismos nacionales y el sector privado.



Subrayó que la inversión en el capital humano del servicio diplomático constituye una condición esencial para atraer recursos internacionales, proteger los intereses nacionales y avanzar hacia los objetivos de desarrollo fijados para 2030 y 2045.



También expresó su confianza en que las nuevas generaciones de diplomáticos mantendrán el espíritu de innovación y contribuirán a incorporar más conocimiento, tecnología, inversión y oportunidades de cooperación al servicio del desarrollo de Vietnam./.

VNA