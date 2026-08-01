La 33.ª Conferencia Diplomática: Política exterior impulsa una nueva era de desarrollo

Hanoi (VNA) - La 33.ª Conferencia Diplomática quedó inaugurada hoy en Hanoi con el objetivo de definir las prioridades de la política exterior para impulsar el desarrollo del país en la nueva etapa.



Durante la sesión inaugural, representantes de ministerios, organismos y autoridades locales coincidieron en que la diplomacia debe consolidarse como un pilar estratégico para el crecimiento económico, la ampliación de los espacios de desarrollo, el fortalecimiento de las capacidades nacionales y el aumento del prestigio internacional de Vietnam.



Vietnam se encamina hacia un comercio exterior superior al billón de dólares

El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan destacó los avances de la diplomacia económica y de la integración internacional, que han contribuido de manera significativa al crecimiento económico, la expansión de los mercados y el fortalecimiento de la posición de Vietnam en el escenario global.



Actualmente, el país participa en 17 tratados de libre comercio (TLC) y acaba de concluir las negociaciones con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA). En 2025, el volumen del comercio exterior alcanzó los 930 mil millones de dólares.



Durante los siete primeros meses de 2026, el comercio exterior acumuló 659 mil millones de dólares, un 28% más que en el mismo periodo del año anterior, lo que permite prever que el volumen anual superará por primera vez el umbral histórico del billón de dólares.



Con vistas a esta nueva etapa, el Ministerio de Industria y Comercio propuso seis líneas de acción prioritarias, centradas en renovar la diplomacia económica para impulsar la productividad y la innovación tecnológica; apoyar la internacionalización de las empresas mediante el programa Go Global (2026-2030); modernizar la promoción comercial; desarrollar un ecosistema integral de relaciones exteriores; reforzar la coordinación entre diplomacia, economía, ciencia, defensa y seguridad; y fortalecer la gestión de riesgos en materia comercial, energética y tecnológica.



Hanoi refuerza la diplomacia al servicio del desarrollo

El presidente del Comité Popular de Hanoi, Vu Dai Thang, afirmó que la política exterior de la capital ha evolucionado desde un enfoque de cooperación tradicional hacia una diplomacia orientada al desarrollo económico.



En 2025, la ciudad captó 4,3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED), mientras que en el primer semestre de 2026 atrajo otros 3,5 mil millones de dólares, equivalentes al 75% del objetivo anual, además de recibir 3,5 millones de visitantes internacionales, un 36% más que en el mismo periodo del año anterior.



Hanoi mantiene relaciones de cooperación con 58 capitales y grandes ciudades del mundo y, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores, implementará entre 2026 y 2030 una agenda conjunta centrada en la diplomacia económica, científica y tecnológica, cultural y de formación de recursos humanos, con el objetivo de construir una ciudad civilizada y moderna.



Finanzas apuesta por una economía más resiliente

El ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, señaló que la estabilidad macroeconómica y las finanzas públicas continúan fortaleciéndose. La deuda pública al cierre de 2026 se situará previsiblemente entre el 35% y el 36% del Producto Interno Bruto (PIB), muy por debajo del límite autorizado, lo que proporciona un amplio margen para la política fiscal.



Asimismo, recordó que Vietnam fue reclasificado por FTSE Russell como mercado emergente secundario y continúa acercándose al grado de inversión otorgado por las principales agencias internacionales de calificación.



Según el ministro, la integración internacional debe contribuir no solo a captar capital, sino también a reforzar la resiliencia de la economía mediante la movilización de recursos a largo plazo, el desarrollo de un mercado de capitales moderno y transparente, la atracción de inversión extranjera de alta calidad y la aceleración de la transformación digital del sistema financiero.



La innovación, eje del nuevo modelo de crecimiento

Nguyen Duc Trung, subdirector de la Comisión de Políticas y Estrategia del Comité Central del Partido, afirmó que el objetivo de alcanzar tasas de crecimiento de dos dígitos exige un modelo de desarrollo basado en la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial y la innovación.



En este contexto, sostuvo que la política exterior debe abrir nuevos espacios de desarrollo en ámbitos como la tecnología, las finanzas, la innovación y los mercados internacionales.



Asimismo, abogó por sustituir un enfoque centrado en la captación de recursos por otro orientado a su generación, favoreciendo la incorporación de tecnologías avanzadas, capital de riesgo y una mayor integración de las empresas vietnamitas en las cadenas globales de valor.



La diplomacia parlamentaria amplía su papel estratégico

El presidente de la Comisión de Defensa, Seguridad y Asuntos Exteriores de la Asamblea Nacional, Le Tan Toi, subrayó que la diplomacia parlamentaria debe contribuir de forma más directa al desarrollo nacional, fortaleciendo la convergencia de intereses y la movilización de recursos estratégicos.



En la nueva etapa, la Asamblea Nacional centrará sus esfuerzos en reforzar la coordinación institucional, elevar la calidad de su participación en los foros multilaterales, promover iniciativas que contribuyan a la elaboración de normas internacionales y vincular su acción exterior con prioridades nacionales como la transformación digital, la seguridad energética y el desarrollo del capital humano.



Comunicación exterior más proactiva frente a los nuevos desafíos

Phan Xuan Thuy, subdirector de la Comisión de Propaganda y Educación del Comité Central del Partido, advirtió que la expansión de la inteligencia artificial, la proliferación de noticias falsas y la creciente competencia informativa en el entorno digital plantean importantes retos para la comunicación exterior.



Ante este escenario, propuso unificar los mensajes de todo el sistema político, fortalecer la comunicación al servicio de la diplomacia económica y científica y evolucionar desde una estrategia reactiva hacia otra basada en la anticipación y el liderazgo de la opinión pública, apoyándose en el análisis de datos, la transformación digital y la colaboración con expertos y organizaciones internacionales de reconocido prestigio.



Vietnam busca fortalecer su poder blando

La ministra de Cultura, Deportes y Turismo, Lam Thi Phuong Thanh, destacó que el fortalecimiento del poder blando constituye una prioridad para proyectar la imagen de Vietnam, aumentar su influencia internacional y contribuir a la diversidad cultural mundial.



Entre los principales logros de la diplomacia cultural mencionó la firma de 136 acuerdos internacionales, la organización de cerca de 40 programas culturales y artísticos con motivo de visitas oficiales y 90 Semanas y Días de la Cultura de Vietnam en diversos países.



La ministra recordó además que Vietnam cuenta actualmente con un amplio patrimonio reconocido por la UNESCO y que, entre 2018 y 2025, fue distinguido en seis ocasiones como Mejor Destino Patrimonial del Mundo, siete veces como Mejor Destino de Asia y cuatro como Mejor Destino Cultural y Gastronómico de Asia.



De cara al futuro, el Ministerio impulsará una estrategia centrada en renovar la diplomacia cultural, crear espacios culturales vietnamitas en las representaciones diplomáticas en el extranjero, fortalecer el papel de la comunidad coterránea residente fuera del país, ampliar la presencia de Vietnam en los mecanismos de la UNESCO y promover nuevas iniciativas culturales internacionales para consolidar el poder blando y la proyección global del país./.