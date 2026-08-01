Avances diplomáticos de Vietnam abren nueva etapa de relación con Canadá

Ottawa (VNA) - Los logros alcanzados por la diplomacia vietnamita en los últimos años han fortalecido la posición internacional del país y sentado una base sólida para profundizar las relaciones con Canadá, con miras a elevarlas a un nuevo nivel en 2026, afirmó el embajador de Hanoi en Ottawa, Pham Vinh Quang.



En declaraciones a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) con motivo de la 33.ª Conferencia Diplomática, que se celebra en Hanoi, el diplomático destacó que el sector de las relaciones exteriores de Vietnam ha obtenido importantes resultados, reflejados en el fortalecimiento del prestigio internacional del país y en la implementación eficaz de una política exterior de independencia, autodeterminación, multilateralización y diversificación de relaciones.



En un contexto internacional marcado por profundas transformaciones, Vietnam ha sabido mantener una postura equilibrada, ampliar su espacio de cooperación y consolidar su credibilidad en la escena internacional, remarcó.



Vinh Quang recordó asimismo el mensaje transmitido por el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, durante el Diálogo Shangri-La, según el cual el país debe pasar de una actitud de adaptación pasiva a una de configuración proactiva del futuro.



A su juicio, esta visión permite a Vietnam mantenerse firme en sus principios diplomáticos y, al mismo tiempo, actuar con flexibilidad para proteger los intereses nacionales y generar un entorno favorable para el desarrollo.



El embajador señaló que, dentro de la red de relaciones exteriores de Vietnam, Canadá sobresale como uno de los socios con mayor potencial de crecimiento. Ambos países comparten intereses convergentes y fortalezas complementarias, especialmente en ámbitos como el desarrollo sostenible, la transición verde, la resiliencia de las cadenas de suministro, la ciencia, la tecnología y la innovación. Esta coincidencia de prioridades ofrece una base favorable para impulsar la cooperación bilateral hacia una nueva etapa.



Al referirse a la Resolución N.º 59-NQ/TW sobre la integración internacional en el nuevo contexto, Vinh Quang citó las orientaciones del ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, quien ha subrayado que la diplomacia debe seguir desempeñando un papel de vanguardia para fortalecer la posición y la capacidad de desarrollo del país.



En ese contexto, consideró que dicha resolución abre un marco más amplio para la cooperación entre Vietnam y Canadá, al tiempo que exige traducir los compromisos políticos en resultados concretos. Entre las áreas prioritarias mencionó el comercio, la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación, las energías renovables y la economía circular.



En consonancia con las directrices de la 33.ª Conferencia Diplomática, la Embajada de Vietnam en Canadá ha definido como prioridad renovar el pensamiento diplomático y reforzar la capacidad de implementación de la política exterior establecida por el XIV Congreso Nacional del Partido.



El objetivo, explicó el embajador, es evolucionar de una diplomacia centrada en preservar el espacio para el desarrollo hacia otra capaz de generar nuevas capacidades para el crecimiento nacional, impulsando así una mayor profundización de los vínculos bilaterales y creando las condiciones para elevar la relación entre ambos países en 2026.



Las prioridades de trabajo incluyen el fortalecimiento de la cooperación en comercio, inversión, transición ecológica, ciencia y tecnología, seguridad económica e integración en las cadenas globales de suministro.



El comercio bilateral entre Vietnam y Canadá superó los 8,6 mil millones de dólares en 2025, más del doble que cinco años antes, y mantuvo un sólido ritmo de crecimiento durante los primeros meses de 2026, lo que, según el embajador, demuestra el amplio potencial aún por aprovechar.



Asimismo, aseguró que la Embajada continuará promoviendo el papel de la comunidad vietnamita residente en Canadá como un puente estratégico para fortalecer la cooperación económica, científica y tecnológica, fomentar la innovación, intensificar los intercambios culturales y proyectar la imagen de Vietnam en el país norteamericano./.

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