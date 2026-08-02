El comercio impulsa el crecimiento de la economía de Vietnam

Hanoi (VNA) - La economía de Vietnam registró resultados alentadores en los primeros siete meses de 2026, con el comercio como motor clave del crecimiento.

El valor total de importaciones y exportaciones se estimó en 659 mil millones de dólares, un 28% más que el año anterior. Las exportaciones alcanzaron los 320 mil millones de dólares, un 21,9% más, mientras que las importaciones aumentaron un 34,5% hasta los 339 mil millones de dólares, lo que refleja la solidez de la producción, el comercio y la integración en los mercados internacionales, así como la creciente demanda de maquinaria e insumos de producción importados.

El viceministro de Industria y Comercio, Nguyen Sinh Nhat Tan, afirmó que el comercio total de Vietnam podría superar el billón de dólares en 2026, gracias al uso eficaz de los tratados de libre comercio (TLC) de nueva generación.

Hasta julio, se emitieron más de 1,2 millones de certificados de origen en el marco de los TLC, que cubren exportaciones por un valor cercano a los 100 mil millones de dólares, lo que representa el 28% del valor total de las exportaciones. Varios acuerdos de libre comercio registraron tasas de utilización de aranceles preferenciales de entre el 30% y el 50%.

La producción industrial continuó impulsando el crecimiento. Numerosas localidades registraron un sólido índice de producción industrial, entre ellas Quang Ngai (14,%), Hai Phong (15%) y Hanoi (9,4%).

A nivel nacional, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 7,94% en el primer trimestre y un 8,39% en el segundo, lo que sitúa el crecimiento del primer semestre en el 8,18%. Si bien el mejor desempeño del segundo trimestre indica una mejora en el dinamismo económico, este se mantiene muy por debajo del ritmo necesario para alcanzar el objetivo anual.

La confianza empresarial también mejoró. Casi 169.800 empresas entraron en el mercado durante el primer semestre, un 11,2% más que el año anterior, superando las 151.100 empresas que salieron del mercado. El capital de nueva creación alcanzó los 1.352,6 billones de VND (52 mil millones de dólares), un 64,8% más.

Estos resultados subrayan la continua importancia de la inversión, la producción, las exportaciones y el consumo interno como pilares tradicionales del crecimiento económico.

Zapatos de cuero, un producto de exportación al mercado británico. Foto: VNA

Sin embargo, según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), para alcanzar un crecimiento del PIB del 10% este año, se requerirá que el PIB se expanda un 11,16% en el tercer trimestre, elevando el crecimiento acumulado de los nueve meses al 9,19%, seguido de un crecimiento del 12,09% en el cuarto trimestre. En general, la economía debe crecer alrededor del 11,7% en el segundo semestre.

Alcanzar este objetivo será un desafío en medio de la incertidumbre global, la demanda desigual en los principales mercados y la creciente competencia. Se espera que la inversión pública siga siendo el principal motor de crecimiento, y que un desembolso más rápido genere efectos indirectos en la construcción, los materiales de construcción, el transporte, el comercio y los servicios.

Nguyen Thi Mai Hanh, jefa del Departamento de Cuentas Nacionales de la ONE, afirmó que la inversión pública tiene un potencial significativo para impulsar el crecimiento en el segundo semestre, a medida que se aceleran los grandes proyectos de infraestructura.

Los economistas identificaron la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital y la transformación digital como motores de crecimiento cada vez más importantes. Una mayor adopción de la inteligencia artificial, el big data, la computación en la nube, el Internet de las Cosas y la automatización puede mejorar la productividad, reducir costos y fortalecer las cadenas de suministro.

Una coordinación flexible entre las políticas fiscales y monetarias, junto con la reforma administrativa, la mejora de las condiciones empresariales y un clima de inversión más sólido, también serán esenciales para mantener la confianza del mercado, fomentar la inversión y respaldar la ambición de Vietnam de lograr un crecimiento de dos dígitos en 2026./.