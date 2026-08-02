Empresa petroquímica con inversión extranjera promueve desarrollo sostenible en Vietnam

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - La empresa Long Son Petrochemicals (LSP), uno de los mayores proyectos de inversión extranjera directa (IED) en Vietnam, ha consolidado un modelo de responsabilidad social que combina el desarrollo empresarial con el bienestar comunitario, en línea con la Resolución 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo del sector económico con inversión extranjera.

Bajo el enfoque de una "responsabilidad que genera impacto", la compañía impulsa un ecosistema de cooperación que involucra a sus socios estratégicos en iniciativas orientadas al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera.

El complejo petroquímico Long Son, ubicado en la comuna del mismo nombre, comenzó a construirse en 2018 sobre una superficie de 464 hectáreas. Como filial de SCG Chemicals, perteneciente al grupo tailandés SCG, LSP ha invertido más de cinco mil millones de dólares en el proyecto y destina otros 500 millones de dólares para incorporar etano a su cartera de materias primas, consolidándose como uno de los mayores complejos petroquímicos de Vietnam.

Desde el inicio de sus operaciones comerciales, en septiembre de 2024, la empresa ha desplegado una estrategia de desarrollo comunitario basada en seis ejes: preservación de la identidad cultural, desarrollo de las nuevas generaciones, atención sanitaria, protección del medio ambiente, seguridad y construcción de comunidades prósperas.

Entre las principales iniciativas destacan campañas de limpieza del litoral, la plantación de tres mil 786 árboles, el proyecto "Residuos Cero", mediante el cual se distribuyeron 160 contenedores para reciclaje, jornadas de donación voluntaria de sangre, apoyo a la prevención y lucha contra incendios y programas periódicos de atención médica para los habitantes de Long Son. Hasta la fecha se han organizado 11 campañas de consulta y tratamiento con la participación de especialistas de primer nivel.

Long Son Petrochemicals y sus socios firmaron un Memorando de Entendimiento para aunar esfuerzos en beneficio de la comunidad.

La empresa también colabora en la preservación del patrimonio cultural local, respaldando festividades tradicionales como las celebradas en Nha Lon Long Son, uno de los principales centros culturales de la comunidad.

Según Nguyen Trong Thuy, presidente del Comité Popular de la comuna de Long Son, LSP ha generado empleo para numerosos trabajadores locales y contribuye cada año al desarrollo de la comunidad mediante cientos de actividades sociales.

Uno de los aspectos más destacados de su estrategia de responsabilidad social es la participación de las empresas que integran su cadena de suministro. En febrero de 2025, LSP puso en marcha la iniciativa "Juntos por la Comunidad", acompañada de la firma de memorandos de entendimiento con sus socios estratégicos.

Un año después, el programa reunía a 49 empresas que habían aportado más de 284 mil 600 dólares, de los cuales alrededor de 105 mil 800 dólares correspondieron a contribuciones directas de los socios para desarrollar 278 proyectos y actividades de bienestar social.

En julio de 2026, 34 de esas empresas renovaron su compromiso con el propósito de construir un ecosistema "inteligente, verde e inclusivo". Entre las nuevas iniciativas figuran proyectos de reciclaje de residuos plásticos para fabricar productos mediante impresión 3D, la digitalización de información turística con códigos QR, un modelo de cría de abejas sin aguijón para generar medios de vida sostenibles para familias vulnerables y diversos programas relacionados con la educación, la preservación cultural, la atención sanitaria, la protección ambiental y la capacitación laboral.

El director general de LSP, Kulachet Dharachandra, afirmó que la participación de los socios ha multiplicado el impacto de las iniciativas comunitarias desarrolladas en Long Son. A su juicio, este modelo demuestra que la cooperación entre las empresas con inversión extranjera y los socios nacionales puede generar beneficios compartidos, impulsando al mismo tiempo el crecimiento empresarial, el desarrollo de las comunidades locales y la protección del medio ambiente./.