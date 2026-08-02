Aeropuerto Internacional de Long Thanh realizará pruebas operativas desde septiembre

Dong Nai, Vietnam (VNA) – El Aeropuerto Internacional de Long Thanh, en la ciudad survietnamita de Dong Nai, tiene previsto iniciar las pruebas operativas en septiembre de 2026, y se espera que el servicio comercial comience a finales de año.

Para cumplir con este cronograma, los responsables del proyecto están acelerando la finalización de los trabajos clave, en particular la terminal de pasajeros, considerada el corazón del proyecto.

Según la Corporación de Aeropuertos de Vietnam (VAC), las obras de la terminal de pasajeros han alcanzado casi el 70% de su valor de ejecución, mientras que la construcción está casi completada en un 80%.

La instalación de equipos, un paso crucial para las pruebas operativas, avanza según lo previsto. El sistema automatizado de manejo de equipaje, la estructura de acero del piso y el sistema de cintas transportadoras ICS están completamente instalados. Los contratistas están realizando actualmente pruebas funcionales y de puesta en marcha.

El sistema de inspección de equipaje facturado ya se ha entregado casi por completo, y varios dispositivos de control ya se han instalado en las áreas de manejo de equipaje y facturación. Para el control del equipaje de mano, se ha entregado más del 80% del equipo, y gran parte ya está instalada.

El equipo para el mantenimiento de aeronaves en la plataforma de estacionamiento, incluyendo las pasarelas de embarque y el Sistema Visual de Guía de Acoplamiento (VDGS), está prácticamente instalado y actualmente se encuentra en fase de conexión y pruebas.

Según ACV, el proyecto componente número 3, que abarca la infraestructura aeronáutica principal del aeropuerto, ha alcanzado casi el 80% del valor total de los contratos firmados, mientras que los paquetes de construcción principales están completados en un 70% aproximadamente.

Los trabajadores están finalizando las obras estructurales en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Long Thanh. Foto: VNA

Varias estructuras importantes, incluyendo la vía de servicio, la primera pista, las calles de rodaje y las áreas de estacionamiento de aeronaves, están prácticamente terminadas. El sistema de suministro de combustible está completado en más del 80%, mientras que continúan los trabajos en la red vial interna, el sistema de gestión del aeropuerto y la primera terminal de carga.

Según el cronograma establecido, se realizarán tres fases de pruebas operativas entre septiembre y noviembre de 2026 para verificar el funcionamiento coordinado de los equipos técnicos y los procedimientos operativos. Paralelamente, las autoridades competentes llevarán a cabo las inspecciones, calibraciones y certificaciones necesarias para garantizar la apertura comercial del Aeropuerto Internacional de Long Thanh a finales de año.

Long Thanh es uno de los proyectos de infraestructura de transporte más importantes de Vietnam. Una vez en servicio, contribuirá a aliviar la congestión en el Aeropuerto Internacional de Tan Son Nhat en Ciudad Ho Chi Minh, fortalecerá la conectividad aérea del país y apoyará el desarrollo económico de la clave región económica del Sur./.

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