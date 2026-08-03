Vietnam impulsa la gestión de recursos estratégicos y refuerza la soberanía nacional

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Hanoi (VNA) Durante la primera sesión extraordinaria de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional de Vietnam, los diputados analizaron hoy tres asuntos clave: mecanismos especiales para abordar infracciones en economía e innovación, soluciones para agilizar los proyectos de la Cumbre APEC 2027 en Phu Quoc (An Giang) y la reforma de la Ley de Hidrocarburos.



Proteger a los funcionarios que se atreven a innovar y actuar por el interés común



Al presentar el informe del Gobierno, el ministro de Seguridad Pública, Luong Tam Quang, señaló que la elaboración de la Resolución sobre el tratamiento de las infracciones legales relacionadas con la economía estatal, la economía privada, la ciencia y tecnología, la innovación y la transformación digital tiene como objetivo concretar las orientaciones del Partido y crear un marco jurídico que proteja a los funcionarios dinámicos, creativos y dispuestos a asumir iniciativas en beneficio del interés general, sin perseguir beneficios personales, corrupción ni despilfarro.

El proyecto de Resolución consta de tres capítulos y 13 artículos, que regulan el ámbito de aplicación, los principios de implementación, los mecanismos de tratamiento de infracciones y la organización de su ejecución. Está previsto que la Resolución tenga una vigencia de tres años. En caso de que finalice ese plazo, pero aún continúe el periodo de suspensión temporal del procesamiento penal para la reparación de consecuencias, las disposiciones podrán seguir aplicándose, aunque por un periodo máximo adicional de dos años.

El jefe de la Comisión Económica y Financiera de la Asamblea Nacional, Phan Van Mai, afirmó que el organismo encargado de la evaluación coincide, en términos generales, con la necesidad de aprobar la Resolución. No obstante, consideró necesario seguir perfeccionando los criterios para clasificar las infracciones y las condiciones para aplicar políticas de clemencia, además de reforzar los mecanismos de supervisión para evitar abusos y garantizar el principio de que no existan zonas prohibidas ni excepciones.



Resolver obstáculos para los proyectos destinados a APEC 2027



El proyecto de Resolución sobre los proyectos y obras destinados a la Cumbre APEC 2027 en la Zona Económica Especial de Phu Quoc se centra en eliminar dificultades en ámbitos como la planificación, arquitectura, tratamiento de residuos de construcción, explotación minera, inversión pública, inversión mediante asociaciones público-privadas (PPP), uso del suelo, construcción, inspección, aceptación y pago de obras.

Según el proyecto, los trabajos podrán continuar durante el proceso de finalización de los procedimientos administrativos con el objetivo de garantizar los plazos previstos. Los residuos de construcción podrán almacenarse temporalmente en lugares seleccionados por las autoridades competentes, bajo requisitos de supervisión y con la obligación de restaurar el terreno una vez concluidas las obras.

En el caso de proyectos ya iniciados pero que aún no hayan completado todos los trámites legales, el borrador permite aplicar algunos mecanismos especiales, como la simplificación de los procedimientos de ajuste de planificación, la ejecución de inversiones mediante procesos especiales y el reconocimiento del volumen de obra ya realizado como base para la inspección, pago y liquidación.

La Comisión Económica y Financiera propuso seguir incorporando mecanismos de control sobre la calidad y seguridad de las obras; definir claramente las responsabilidades de los organismos, organizaciones e individuos involucrados en la inspección, supervisión, aceptación y explotación de los proyectos; así como aclarar la base jurídica para la descentralización de competencias a la provincia de An Giang.

Perfeccionar la gestión y aprovechar eficazmente los recursos de hidrocarburos

Según el ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung, la modificación de la Ley de Hidrocarburos tiene como finalidad garantizar los intereses nacionales, mejorar la eficacia de la gestión estatal, fortalecer la descentralización y delegación de competencias, aprovechar mejor los recursos naturales, contribuir a la seguridad energética y preservar la soberanía nacional.

El ministro de Industria y Comercio, Le Manh Hung. (Foto: VNA)

El proyecto de Ley de Hidrocarburos (modificada) incluye 12 capítulos y 62 artículos. Mantiene las disposiciones vigentes e incorpora nuevos contenidos, como la explotación complementaria de yacimientos, la captura y almacenamiento de carbono (CCS), los servicios técnicos petroleros de alta tecnología y el desarrollo de la energía marina vinculada a las actividades de hidrocarburos.

La Comisión Económica y Financiera coincidió con la necesidad de aprobar la nueva ley y recomendó al Gobierno continuar perfeccionando el marco jurídico para áreas emergentes como la tecnología CCS y la energía marina.

En relación con el fortalecimiento de las competencias de los organismos estatales de gestión y la ampliación de facultades para el Grupo Nacional de Industria y Energía de Vietnam, el organismo evaluador consideró necesario aclarar aún más el modelo de gestión, las responsabilidades del Ministerio de Industria y Comercio y los mecanismos de coordinación entre las partes, garantizando que la delegación de competencias sea adecuada, eficaz y transparente.

Los contenidos analizados por la Asamblea Nacional en esta sesión extraordinaria están orientados a perfeccionar el sistema institucional, eliminar obstáculos al desarrollo, aprovechar mejor los recursos nacionales y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad económica, energética y la soberanía del país. /.

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