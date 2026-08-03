Vietnam impulsa una reforma aduanera para facilitar comercio transfronterizo

Hanoi (VNA) - Vietnam avanza en una reforma de su legislación aduanera para modernizar la gestión del comercio transfronterizo mediante el uso de datos e inteligencia artificial (IA), con el objetivo de agilizar el despacho de mercancías, reducir los costos para las empresas y fortalecer la transparencia.

El proyecto de Ley de modificación y complementación de varios artículos de la Ley Aduanera, presentado para su debate ante el Comité Permanente de la Asamblea Nacional en su cuarta sesión, plantea sustituir el modelo de control basado principalmente en la clasificación de mercancías por otro centrado en el nivel de cumplimiento legal de las empresas, apoyado en un sistema integrado de IA para la toma automatizada de decisiones.

Con esta nueva orientación, las empresas dejarán de ser consideradas principalmente como sujetos de inspección y supervisión para convertirse en socios de cumplimiento voluntario, recibiendo un mayor apoyo de las autoridades aduaneras para mejorar la eficiencia de sus operaciones de comercio transfronterizo.

El subdirector del Departamento de Aduanas Nguyen Thanh Hung explicó que el proyecto de ley establece la base jurídica para transformar los documentos y expedientes aduaneros, hasta ahora dispersos, en mensajes de datos estandarizados.

Según el funcionario, el sistema de IA podrá comparar automáticamente la información de las declaraciones aduaneras con las bases de datos nacionales y el historial de cumplimiento de las empresas para determinar su clasificación en los canales verde, amarillo o rojo.

Este proceso automatizado permitirá reducir la intervención subjetiva, reforzar la transparencia en la aplicación de la normativa y agilizar el despacho de mercancías. En el caso de las empresas con un alto nivel de cumplimiento, clasificadas en el canal verde, los productos podrán ser liberados con mayor rapidez, reduciendo los tiempos de espera y los costes asociados.

Frente al rápido crecimiento del comercio electrónico transfronterizo, el proyecto incorpora un nuevo mecanismo de gestión que establece la responsabilidad jurídica de las plataformas de comercio electrónico, en lugar de centrar el control únicamente en los compradores.

En este sentido, las plataformas deberán conectar sus sistemas para proporcionar de forma anticipada información sobre los pedidos y los datos de pago a las autoridades aduaneras, mientras que los compradores en Vietnam deberán identificarse mediante sistemas de identidad electrónica.

La mayor transparencia de los flujos de mercancías, pagos e información de los participantes permitirá a las autoridades aduaneras adoptar decisiones sobre el despacho desde la llegada de los productos a la frontera. Esta medida contribuirá a evitar la división artificial de pedidos para aprovechar las políticas de exención fiscal, proteger los ingresos presupuestarios y garantizar un entorno empresarial más equitativo.

En línea con el objetivo fijado por la Resolución 68-NQ/TW de reducir los costes de cumplimiento legal, el proyecto también elimina varios requisitos de carácter formal en los procedimientos para el reconocimiento de los agentes de trámites aduaneros y de su personal. En adelante, el Ministerio de Finanzas establecerá normas más flexibles basadas en la capacidad real, con el propósito de desarrollar una red profesional de agentes aduaneros.

Asimismo, para las mercancías almacenadas en depósitos aduaneros y tiendas libres de impuestos, el período máximo de almacenamiento se ampliará a 24 meses y desaparecerá el procedimiento de solicitud periódica de prórroga. De igual forma, el tiempo de permanencia en los centros de consolidación de carga (CFS) aumentará hasta un máximo de 180 días y pasará a gestionarse mediante un sistema de seguimiento automático digital, lo que permitirá a las empresas optimizar sus cadenas de suministro y reducir los costes logísticos.

Por otra parte, el proyecto de ley reduce las obligaciones de presentar informes periódicos en papel para las empresas de almacenes y puertos marítimos. En su lugar, se implantará un sistema de conexión directa de datos sobre la distribución de los almacenes y la ubicación de las mercancías con las autoridades aduaneras. Este modelo de supervisión remota, basado en el intercambio continuo de información, contribuirá a disminuir las inspecciones físicas y a acelerar la circulación de mercancías a través de los puertos./.

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