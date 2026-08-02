Francia avanza hacia la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones UE-Vietnam

París (VNA).– El Gobierno francés presentó al Parlamento un proyecto de ley para aprobar la ratificación del Acuerdo de Protección de Inversiones entre la Unión Europea y Vietnam (EVIPA en inglés), marcando un nuevo paso hacia la entrada en vigor de este pacto.



El proyecto de ley fue presentado por el Ministro de Europa y Asuntos Exteriores en la reunión del Consejo de Ministros celebrada el 27 de julio, antes de ser remitido al Parlamento para su consideración.



Firmado en Hanoi el 30 de junio de 2019, el EVIPA tiene como objetivo fortalecer las relaciones económicas entre Vietnam y la Unión Europea (UE), al tiempo que mejora la protección jurídica de las inversiones realizadas por inversores de ambas partes.



El acuerdo ha cobrado mayor impulso en el contexto de la profundización de la cooperación entre la UE y Francia en la región del Indo-Pacífico y el fortalecimiento de la asociación estratégica con Vietnam.



El EVIPA complementa el Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y Vietnam (EVFTA), que entró en vigor en agosto de 2020, y refuerza aún más la Asociación Estratégica Integral establecida entre Francia y Vietnam en octubre de 2024.



Según el Gobierno francés, el EVIPA establece un marco jurídico unificado para regular la protección de inversiones entre Vietnam y los Estados miembros de la UE, garantizando los derechos de los inversores y sustituyendo el tradicional mecanismo de arbitraje entre inversores y Estados por un sistema de solución de controversias.



Una vez que entre en vigor, el acuerdo reemplazará al tratado bilateral de promoción y protección de inversiones firmado entre Francia y Vietnam en 1992.



El Gobierno francés considera que el EVIPA contribuirá a fortalecer la presencia de las empresas francesas en Vietnam en un contexto de creciente competencia mundial. Actualmente, más de 250 empresas francesas operan en el país del Sudeste Asiático, generando empleo para unas 26.000 personas en diversos sectores.



El EVIPA fue firmado junto con el EVFTA en 2019. Sin embargo, a diferencia del acuerdo de libre comercio, solo podrá entrar en vigor después de que todos los Estados miembros de la UE completen sus respectivos procedimientos nacionales de ratificación conforme a sus requisitos legales internos./.

VNA