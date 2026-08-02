Vietrade firma acuerdo de cooperación con Meta para apoyar a pymes vietnamitas

Hanoi (VNA)– La Agencia de Promoción Comercial de Vietnam (Vietrade), dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, firmó en Singapur un memorando de entendimiento (MoU) con Meta para apoyar a las empresas vietnamitas en la transformación digital y la expansión de mercados.



El documento fue suscrito por el director de Vietrade, Vu Ba Phu, y Sarim Aziz, director de Políticas Públicas de Meta, en el marco de la 10ª Conferencia de la ASEAN bajo el tema “El futuro de la ASEAN en un mundo fragmentado”, organizada por la Federación Empresarial de Singapur (SBF) bajo el patrocinio del Gobierno de Singapur y el Ministerio de Comercio e Industria del país.



Según el acuerdo, ambas partes compartirán conocimientos y experiencias sobre promoción comercial y herramientas digitales, coordinarán programas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes) y organizarán conjuntamente actividades de promoción y comunicación.



La asociación se centrará en ayudar a las pymes, cooperativas, negocios familiares y asociaciones empresariales a utilizar de manera más eficaz las herramientas digitales para la promoción de productos, la construcción de marcas, la conexión empresarial y el acceso a mercados nacionales e internacionales.



El MoU se produce tras las conversaciones mantenidas entre ambas partes en la oficina de Meta en Singapur el 30 de julio, donde acordaron poner en marcha programas de capacitación en habilidades digitales y desarrollar una hoja de ruta de cooperación para el resto de 2026.



El primer curso de formación en línea está previsto para mediados de agosto, en colaboración con la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas de Vietnam, seguido de otro programa a finales de agosto junto con la Asociación de Jóvenes Empresarios de Vietnam.



Tras la primera fase de capacitación a nivel nacional, Vietrade y Meta planean implementar programas especializados para distintos sectores. En coordinación con asociaciones industriales, se prevé comenzar con los sectores de la madera, textil y confección, así como las industrias digitales.



El acuerdo establece un marco concreto para convertir la cooperación bilateral en iniciativas prácticas que ayuden a las empresas vietnamitas a acelerar la transformación digital, mejorar su competitividad y ampliar su presencia en nuevos mercados.



La 10ª Conferencia de la ASEAN, con el tema “El futuro de la ASEAN en un mundo fragmentado”, reunió a funcionarios gubernamentales, asociaciones empresariales, instituciones financieras, corporaciones e inversores para debatir sobre las tensiones geopolíticas, los cambios en las políticas comerciales, la reestructuración de las cadenas de suministro, la transformación digital, la inteligencia artificial (IA), la energía y el desarrollo sostenible.



Durante la conferencia, el director general de Vietrade, Vu Ba Phu, afirmó que la ASEAN debe mantener su apertura, fortalecer la conectividad regional y profundizar la cooperación práctica ante las crecientes incertidumbres globales.



Señaló que la ASEAN no solo es un mercado clave de exportación para Vietnam, sino también una red de producción, inversión y cadenas de suministro cada vez más importante.



Destacó el papel de los acuerdos comerciales de la ASEAN y de la Asociación Económica Integral Regional (RCEP) en la ampliación de mercados y la facilitación de la producción transfronteriza, y añadió que la mejora de estos marcos y la implementación del Plan Estratégico de la Comunidad Económica de la ASEAN 2026-2030 contribuirán a impulsar la transformación digital, la logística, el crecimiento verde y la resiliencia de las cadenas de suministro.



Ba Phu subrayó que el éxito de la cooperación comercial y de inversión no debe medirse únicamente por el valor del comercio o el volumen de inversión, sino también por la transferencia tecnológica, la capacidad de gestión, el desarrollo de recursos humanos y la habilidad de las empresas vietnamitas para ascender en las cadenas regionales y globales de valor.



Indicó que Vietnam está avanzando hacia un modelo de crecimiento impulsado por la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y el crecimiento verde, generando oportunidades en sectores como la manufactura avanzada, la electrónica, los semiconductores, la inteligencia artificial, los servicios digitales, las energías renovables, la logística moderna y las tecnologías verdes.



Asimismo, alentó a los inversores extranjeros a establecer asociaciones a largo plazo con empresas vietnamitas para generar mayor valor añadido y fortalecer los vínculos en las cadenas de suministro.



Como agencia nacional de promoción comercial, Vietrade continuará ayudando a las empresas a aprovechar mejor los marcos de cooperación regional y los acuerdos de libre comercio, mejorar el cumplimiento de las normas internacionales y fortalecer los vínculos con importadores, distribuidores e inversores de la región, afirmó./.



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