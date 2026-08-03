Ciudad Ho Chi Minh se prepara para atraer una nueva generación de inversión extranjera

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Tras la reorganización administrativa, Ciudad Ho Chi Minh avanza en la construcción de una metrópolis con varios centros de desarrollo, donde se concentran las finanzas, la industria, los puertos, la logística, la innovación, la educación, la salud y los servicios de alta calidad. Esta transformación crea las condiciones para atraer una nueva generación de inversión extranjera directa (IED).



Hoy en día, las empresas no solo buscan nuevos mercados. También necesitan lugares con buena infraestructura, mano de obra calificada, un entorno favorable para la innovación y autoridades que apoyen a los inversores. Ciudad Ho Chi Minh reúne estas condiciones y se consolida como uno de los principales destinos para la IED.



La ciudad cuenta actualmente con 67 zonas industriales y de procesamiento de exportaciones, con una superficie de más de 27 mil hectáreas. Según la planificación hasta 2050, esta cifra aumentará a 105 parques industriales que ocuparán más de 49 mil hectáreas. Hasta junio de 2026, Ciudad Ho Chi Minh había atraído más de 21.350 proyectos de inversión extranjera, con un capital registrado cercano a los 147 mil millones de dólares.



Pham Quang Nhat, director del Centro de Promoción del Comercio y la Inversión de Ciudad Ho Chi Minh, señaló que la ciudad dispone de una amplia red de transporte, logística, puertos, aeropuertos y parques industriales. Explicó que la zona central seguirá siendo el principal centro financiero, tecnológico, educativo, sanitario y de innovación.



Por su parte, la zona norte reforzará la producción industrial gracias a la experiencia del antiguo Binh Duong, mientras que la zona sureste aprovechará las ventajas de los puertos de aguas profundas, la logística, la energía y la economía marítima heredadas del antiguo Ba Ria–Vung Tau. En tanto, la zona especial de Con Dao continuará desarrollando un modelo basado en el turismo ecológico y la conservación del patrimonio.



La ciudad también cuenta con uno de los ecosistemas de innovación más importantes del mundo, ubicado entre los 100 mejores a nivel global. Alberga cerca de 30 mil empresas tecnológicas, lo que representa alrededor del 40% del total del país. Este entorno permite desarrollar y ampliar nuevos modelos de negocio.



Para 2030, Ciudad Ho Chi Minh espera que la economía digital aporte entre el 30% y el 40% de su Producto Regional Bruto (PIBR). Para lograrlo, impulsará sectores como la inteligencia artificial (IA), los semiconductores, la biotecnología, los macrodatos, la tecnología financiera, los centros de datos, la logística inteligente, las energías limpias y la investigación y el desarrollo.



Según Pham Quang Nhat, en la competencia por atraer inversiones los incentivos ya no son suficientes. Los inversores buscan un mercado amplio, trabajadores cualificados, infraestructura moderna, una administración eficiente y un entorno que facilite la aplicación de nuevas tecnologías y modelos de negocio.



En el Parque de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh funcionan actualmente 166 proyectos con una inversión total de 13.730 millones de dólares. Hasta 2026, el parque ha generado exportaciones por 185 mil millones de dólares y reúne a 53.678 trabajadores altamente cualificados. Además, la ciudad ha preparado espacios especializados para facilitar la integración de las empresas en las cadenas mundiales de suministro tecnológico.



Entre los proyectos más importantes destacan el futuro Centro de Tecnología Estratégica, de 52 hectáreas, y un Parque Científico de casi 195 hectáreas, cuya inauguración está prevista para el cuarto trimestre de 2027. Ambos proyectos buscan atraer inversiones en sectores como los semiconductores, la inteligencia artificial, los centros de datos y la biotecnología.



En total, la ciudad promueve alrededor de 250 proyectos de inversión en nueve sectores estratégicos. Entre ellos destacan el desarrollo del Centro Financiero Internacional, proyectos de alta tecnología e investigación, logística, infraestructura portuaria, industria verde y energías limpias. También se impulsan grandes proyectos como el Puerto Internacional de Transbordo de Can Gio, el Centro Logístico Cai Mep Ha, el Puerto General de Long Son y nuevas líneas ferroviarias para mejorar la conexión entre las zonas industriales y comerciales.



Con estas iniciativas, Ciudad Ho Chi Minh busca fortalecer su infraestructura, mejorar su competitividad y consolidarse como un centro regional de innovación, producción e inversión internacional./.

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