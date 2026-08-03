Instituciones internacionales elevan previsiones de crecimiento para Vietnam

Hanoi (VNA) - La economía vietnamita mantuvo un sólido impulso durante el primer semestre de 2026, con un crecimiento más equilibrado y ampliamente distribuido, según la evaluación de diversas organizaciones internacionales.



Sin embargo, el rápido ritmo de expansión, en un contexto de menor margen de maniobra para las políticas macroeconómicas, también ha incrementado la presión sobre los principales equilibrios económicos, lo que exige una gestión prudente durante la segunda mitad del año.



De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas, el Producto Interno Bruto (PIB) creció un 8,39% en el segundo trimestre, lo que elevó la expansión del primer semestre al 8,18%, el nivel más alto registrado para este período en varios años.



El director nacional del Banco Asiático de Desarrollo (ADB) en Vietnam, Shantanu Chakraborty, afirmó que estos resultados reflejan la capacidad de resiliencia de la economía frente a los desafíos del entorno internacional.



Expertos del HSBC y del ADB coincidieron en que el crecimiento actual presenta una estructura más equilibrada, sustentada en la contribución de la industria, la construcción, los servicios, las exportaciones, la inversión pública, la inversión extranjera directa (IED) y la recuperación de la demanda interna.



Según el banco singapurense UOB, el sector manufacturero continúa siendo el principal motor de la economía. Durante los primeros seis meses del año, la producción industrial aumentó un 10,8%, mientras que la industria manufacturera y de procesamiento registró un crecimiento del 11,4%, impulsado por la creciente demanda mundial de productos vinculados a la inteligencia artificial (IA).



La inversión pública siguió desempeñando un papel clave, con un gasto en infraestructura equivalente al 6-7% del PIB. Paralelamente, el consumo interno mostró una recuperación significativa, reflejada en un incremento del 12,9% de las ventas minoristas y en la llegada de cerca de 12,3 millones de turistas internacionales.



En el comercio exterior, las exportaciones de productos electrónicos mantuvieron una evolución favorable, reforzando la posición de Vietnam dentro de las cadenas regionales de suministro.

Foto ilustrada (Fuente: VNA)

La IED también continuó creciendo. El capital registrado alcanzó los 34,65 mil millones de dólares, un 61% más que en el mismo período del año anterior, mientras que el capital desembolsado ascendió a 13 mil millones de dólares, el nivel más alto de los últimos cinco años.



Según los especialistas, esta evolución confirma que Vietnam sigue siendo un destino atractivo para la inversión internacional y refleja un proceso cada vez más profundo de relocalización de las cadenas globales de suministro.



Pese a estos resultados positivos, las organizaciones internacionales advirtieron sobre varios desafíos para el segundo semestre del año.



HSBC señaló que el crecimiento acelerado, en un escenario de menor margen para la política económica, hará más sensibles variables como la balanza comercial, la inflación, el tipo de cambio y las tasas de interés.



Durante el primer semestre, Vietnam registró un déficit comercial de mercancías de aproximadamente 16,65 mil millones de dólares. Aunque la mayor parte de las importaciones correspondió a maquinaria, equipos y materias primas destinadas a la producción y la inversión, los especialistas consideran que esta situación también evidencia la elevada dependencia de la economía de los insumos importados, lo que podría incrementar la presión sobre la balanza comercial y el tipo de cambio.



La inflación constituye otro de los factores que requiere especial atención. El índice de precios al consumidor (IPC) aumentó en promedio un 4,38% durante los seis primeros meses del año, muy próximo al objetivo del 4,5% fijado por la Asamblea Nacional, mientras que la inflación subyacente alcanzó el 4,12%, lo que refleja un margen cada vez más reducido para la política monetaria.



HSBC considera que las presiones inflacionarias se han intensificado en los últimos meses debido al encarecimiento de la energía, las materias primas importadas y los alimentos.



Al mismo tiempo, el tipo de cambio y las tasas de interés continúan bajo presión por el aumento de la demanda de divisas y del crédito.



En este contexto, los bancos DBS y UOB prevén que el Banco Estatal de Vietnam mantendrá sin cambios las tasas de interés oficiales durante el resto de 2026, con el fin de equilibrar el apoyo al crecimiento económico y el control de la inflación.



En términos generales, el sólido desempeño del primer semestre llevó a varias instituciones internacionales, entre ellas Standard Chartered, UOB y DBS, a revisar al alza sus previsiones de crecimiento para Vietnam en 2026.



No obstante, HSBC sostiene que el principal desafío para el resto del año será mantener un elevado ritmo de crecimiento sin comprometer la estabilidad macroeconómica, consolidando así las bases para un desarrollo sostenible./.